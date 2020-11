Se billedserie Carit Falch fulgte medlevende med fra sidelinjen. Foto: ©Per Kjærbye

Midlertidig cheftræner tilfreds med indsatsen: 'Overhovedet ikke tale om krisestemning'

Carit Falck afviser enhver snak om krisestemning, selv om Lyngby Boldklub efter 1-1 mod AC Horsens stadig er isoleret i bunden af Superligaen

Det Grønne Område - 21. november 2020 kl. 17:22 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

Det kostede Christian Nielsen en hjernerystelse, et piskesmæld og et hævet kindben, da Rasmus Thellufsen fra halvanden meters afstand kom til at hamre en bold direkte i ansigtet på sin cheftræner under træningen. Uheldet medfører, at Christian Nielsen er sygemeldt og formentlig først vender tilbage efter jul. Til at overtage det midlertidige job som cheftræner hentede Lyngby Boldklub Carit Falch op fra U19-holdet. Carit Falch har tidligere stået i spidsen for det litauiske U21-landshold, det cypriotiske ligahold Enosis Paralimni og været assistenttræner i FC Nordsjælland. Han kom i sommer til Lyngby som U19-cheftræner og havde sin første træning med Superliga-truppen i torsdags.

Positiv stemning Ilddåben i det varme sæde var fredagens opgør mod AC Horsens hjemme på Lyngby Stadion. Kampen sluttede 1-1, og Carit Falch var godt tilfreds med spillernes indsats, men ærgerlig over, at Lyngby ikke fik alle tre point. Carit Falch roste især holdet for at lægge et godt pres og skabe mange chancer ”Så jeg er slet, slet ikke nervøs for fremtiden. Der er en positiv stemning i truppen og overhovedet ikke tale om krisestemning. Men vi skal blive bedre til at afslutte og være smarte foran mål”, lød det fra Carit Falch.

Torp på toppen AC Horsens kom foran efter et kvarters spil, da Bjarke Jakobsen dukkede op ved bageste stolpe og umarkeret headede et indlæg i nettet til 1-0. Det var tæt på 2-0 omkring den halve time, men Nikolaj Brock-Madsen missede hovedstødschancen. Det blev 1-1, da Victor Torp sendte et frispark begået mod ham selv i nettet med et følt spark. Det var lejesvendens mål nummer syv i turnerings- og pokalkampe, og det gør ham til Lyngbys topscorer. Kort før pausen kunne Jens Martin Gammelby have gjort det til 2-1, men Horsens-målmanden reddede. Anden halvleg tilhørte Lyngby, og Christian Greko Jakobsen havde to gyldne muligheder for at sikre sejren og tre livgivende point. Især Magnus Warming gav Horsens-forsvaret problemer og skabte muligheder for sine medspillere. Horsens havde dog også sine chancer, og derfor var det måske ikke helt uretfærdigt, at fighten i polarkulde sluttede uafgjort.