Kulturchef Signe Olmedo og indehaver Claus Meyer ser frem til at få en masse henvendelser fra lyngbyborgerne.

Meyers sætter alt ind på at sparke gang i det lokale kulturliv

Spisehuset udvider de kulturelle aktiviteter væsentligt. Man har ansat en kulturchef, man laver en kulturkalender og går i gang med at arrangere pizzabanko hver måned.

Det Grønne Område - 05. november 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Man har samtalekøkkener med kendte danskere, der hudflettes af Claus Meyer. Man har hen over sommeren haft både kendte og upcoming jazzmusikere til at give ugentlige koncerter. Man har en godt besøgt løbeklub.

Men det er slet ikke nok. Meyers Spisehus i Lyngby vil sparke yderligere gang i det lokale kulturliv. Og man mener det så alvorligt, at man har ansat en kulturchef. Man udvider sit program væsentligt og indfører en kulturkalender med masser af lokale aktiviter, og de starter allerede på mandag med den første såkaldte 'pizzabanko'.

Indehaver Claus Meyer forklarer:

"Vi kontakter hver dag 300 mennesker fysisk i spisehuset. Yderligere 5-600 tjekker ind på vores sociale medier. Det vil vi gerne bruge til at være en katalysator for og årsagen til, at en masse forskellige mennesker møder hinanden med gode ideer, historier, indsigt, viden og inspiration, som andre kan have glæde af. I mine drømmes verden er der én gang om ugen en lyngbyborger, der fortæller sin historie til os i glassalen i spisehuset. Vi vil lave en middag én gang om måneden, som hylder en erhvervs-nabo. Enten taber vi penge, eller også vinder vi penge. Vi har nærmest fuldt hus hver aften, og vi får jo ikke mere fuldt hus af det her. Men måske det bliver et rigere øjeblik. Når vi skal tilbringe så meget tid i Lyngby, hvorfor så ikke gøre det sjovt og festligt. Der er ikke noget bedre end at lade andre mødes og lære hinanden at kende."

Kulturprogrammet Det bliver den 45-årige billedkunstner fra Sorgenfri, Signe Olmedo, der kommer til at styre og koordinere begivenhederne, der centrerer sig om Meyers Spisehus. Hun er blevet ansat som husets kulturchef.

Signe Olmedo skal som kulturchef varetage de kulturelle begivenheder på Meyers Spisehus for at gøre det til et spændende kultursted.

"Måltider kan noget. Det binder sammen. Det forener. Et spisehus er perfekt til at forene de to ting i denne tid, hvor vi har brug for nærvær uden at komme for tæt på hinanden. Jeg skal være den, der kontakter foreninger og personer i kommunen, som kan være interessante at komme i kontakt med," siger hun til Det Grønne Område.

"Vi har masser af plads. Vi har 1.500 kvm. Så når vi alligevel skal betale husleje, kan vi jo stille rummet til rådighed, og det gør vi for det, folk vil bidrage med. Vi kan ikke lønne folk, men folk må da gerne tage noget for det, og så kan vi kræve penge op for dem. Nogle kan også vælge at gøre det gratis," siger Claus Meyer og håber, at det vælter ind med henvendelser fra idérige lyngbyborgere.

"Ingen begivenhed er for lille til at komme med i kulturprogrammet. Time for time vil vi opdatere programmet online, og vi vil gøre det på tavler foran restauranten," fortæller han:

"Kulturprogrammet vil først være en realitet pr. 1. januar, og her vil vi byde på et kvartals begivenheder - og have et halvt år i bogen."

Claus Meyer selv har en masse ideer til de kulturaktiviteter, spisehuset kan rumme: Bop og bobler, skakaften, historisk byvandring, male- og pizzaskole for børn og unge, live maleseance, hvor der males et maleri, mens man spiser, og halvdelen af maleriets værdi doneres til et godt formål, strikkeaften, hækleaften, musik og foredrag.

Pizzabanko Den første nye aktivitet bliver pizzabanko, som efter planen holdes som tilbagevendende begivenhed én mandag om måneden. Den første er 9. november.

"For os handler det om at finde balancen mellem at være et seriøst spisested og ikke blive for uhøjtideligt. Det kunne være dejligt med et frirum med sjov og ballade, og hvor det vil være nemt for de 5.000 fremmedsprogede, som bor i Lyngby at have en begivenhed, der er sjov, festlig og uformelt og så møde de danske borgere udenfor arbejdspladsenm," siger han.

Til pizzabanko har Claus Meyer allieret sig med den professionelle bankovært og radiovært, Thomas Vibe, som får sin sag for. For hvert banko foregår på engelsk - af hensyn til de udenlandske borgere i kommunen.

"Hvert enkelt pizzabanko tager en erhvervsdrivende fra Lyngby med under armen som medarrangør, og den erhvervsdrivende bliver hyldet på måder, som den erhvervsdrivende ikke kan forestille sig. Den første arrangeres sammen med Løberen," forklarer Claus Meyer.

Pizzabanko 9. november starter kl. 20.00. Der spilles fem spil, og for de 200 kroner, det koster at deltage, får man fem bankoplader, en stor pizza og en drikkevare.

"Der er store præmier både fra de handelsdrivende og fra Meyers Spisehus. Vi håber, at der vil være 10 forretninger i byen, som vi være med hen over året," siger Claus Meyer.

Kulturprogrammet Har man idé til en kulturbegivenhed på Meyers Spisehus, skal man skrive til kulturchef Signe Olmedo på email: lyngby@meyersspisehus.dk

