Claus Meyer og Simon Kvamm lærte hinanden at kende til Wimbledon-turneringen sidste år.

Send til din ven. X Artiklen: Meyers Samtalekøkken: Kvamm trækker udsolgt hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Meyers Samtalekøkken: Kvamm trækker udsolgt hus

Næste Meyers Samtalekøkken er med Simon Kvamm.

Det Grønne Område - 24. november 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

De, der har sat næsen op efter at opleve Simon Kvamm i den varme stol i Meyers Samtalekøkken, men ikke har fået billet, kan godt belemre sig på en skuffelse.

Arrangementet, der finder sted 25. november, er nemlig udsolgt på forhånd.

De heldige, der har sikret sig billet, kan dog glæde sig til samtaler om Tennis vs fodbold, jeg/mig vs bygge hule sammen, træmand vs hugorm, fortæller en spændt Claus Meyer:

"Jeg har fulgt Simon Kvamm fra distancen, siden jeg første gang så Drengene fra Angora og som de fleste andre faldt pladask for Pim de Keysergracht. Siden har jeg med jævne mellemrum været pænt blown away over Nephews produktioner, og pludselig sidste år løb jeg så ind i Simon til Wimbledon, hvor vi dels spillede tennis på græs sammen dels tilbragte et par dage på anlægget som tilskuere til nogle af sportens største stjerner," siger han - og fortsætter:

"Simon er brændvarm med sit nye band Hugorm, og lur mig, om han ikke har gang i et par andre ting ved siden af, som vi bare ikke har hørt om endnu. Jeg glæder mig virkelig meget til at have ham som gæst i Samtalekøkkenet."

Simon Kvamm glæder sig også. Han siger:

"Jeg har altid fulgt Claus Meyer - faktisk været fan! Fan af passionen og viljen til at drømme stort, men hele tiden med sagen for øje. Jeg ved ikke en skid om mad og madlavning, men jeg får lyst til at spise og drikke ikke bare mad, men selve livet, når jeg ser og hører på ham," fortæller han:

"At få en direkte relation - igennem tennis - har derfor været temmelig vildt, og jeg glæder mig til at drøfte såvel meningen med at virke og leve som den perfekte baghåndsflugtning, når vi skal hygge os i Samtalekøkkenet."

relaterede artikler

Rungende nej blev til et ja: Radikal kovending og ja til Handicaprådet 13. november 2020 kl. 16:00

Meyers sætter alt ind på at sparke gang i det lokale kulturliv 05. november 2020 kl. 18:30