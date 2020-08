De ældre kommunens plejecentre skal have ekstra træning. Foto: AdobeStock Foto: Satjawat - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Mere specialiseret træning på plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere specialiseret træning på plejecentre

Særlig indsats skal løfte beboernes fysiske og mentale sundhed efter lang periode med inaktivitet på grund af COVID-19

Det Grønne Område - 02. august 2020 kl. 18:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, at der hurtigst muligt bliver iværksat mulighed for ekstra relevant træning og fysio- og ergoterapi for beboerne på kommunens plejecentre.

"Personalet på kommunens plejecentre har gjort en kæmpe indsats for at skabe en god og tryg hverdag for beboerne under hele nedlukningen af Danmark," skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Alligevel har beboerne gennem en lang periode måttet lide afsavn, fordi de ikke eller i meget begrænset omfang har kunnet få besøg fra pårørende og frivillige, ligesom de ikke har kunnet få deres sædvanlige tilbud om aktiviteter og træning. Kun akutte behov er blevet tilgodeset."

Den lange periode med inaktivitet har betydet, at mange beboere både har mistet fysisk styrke, lidt mentalt og tabt livsmod. Det vil udvalget gerne forsøge at råde bod på og med en særlig indsats være med til at skabe glæde og livskvalitet og forbedre den fysiske og mentale sundhed for de ældre, skriver kommunen.

Flere midler Derfor er der nu sat ekstra midler af til, at fysio- og ergoterapeuter ud fra den enkeltes behov kan iværksætte en særlig indsats. Det kan være træningsaktiviteter, der styrker fysikken og samtidig giver både fysisk og mentalt velvære. Aktiviteterne er understøttet af terapeuter og også - hvor det er muligt - meget gerne af frivillige, der kan tage de ældre med på flere gåture, få luft i lungerne med sang eller lignende.

Der er sat midler af til den særlige indsats det næste års tid, så der er mulighed for et tilbud til alle kommunens cirka 500 beboere på plejecentrene.