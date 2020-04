Se billedserie ?Den Røde Tråd? får også plads på udstillingen ?Tilfældighedernes Spil?. Foto: Torben Christensen Foto: Torben Christensen

Mens vi venter på Sophienholm: Mød en mere eftertænksom og dyb Leif Sylvester

Leif Sylvester, der fyldte 80 år den 18. april, har i tre år arbejdet hen imod en stor udstilling på Sophienholm. Udstillingen er klar og åbner, så snart myndighederne giver grønt lys

Det Grønne Område - 25. april 2020 kl. 11:45

Det er ikke blot Dronning Margrethe, der fylder 80 år i april. Kongen af gøgl og humoristisk kunst, multikunstneren Leif Sylvester, sprang to dage efter dronningen også ind i 80'erne. God nok med en noget anderledes fødselsdag end planlagt.

"Jeg har dårlige lunger og har været isoleret, lige siden coronaen kom til Danmark. Jeg er ved at finde ud af, om jeg kan finde en større parkeringsplads, hvor jeg kan samle mine børn til min fødselsdag, så vi kan ses på afstand," siger Leif Sylvester på en telefon til Det Grønne Område.

Fødselsdagen skulle også have været markeret med en stor fernisering på hans kommende udstilling på Sophienholm. Også den er lagt ned af coronaen.

Men som det ser ud nu i skrivende stund, fredag, kan Sophienholm i en eller anden form, omkring 10. maj slå dørene op for udstillingen 'Tilfældighedernes spil'.

Elsker Sophienholm Det har været et stort ønske for Leif Sylvester at få mulighed for at fejre den runde fødselsdag med en udstilling på netop Sophienholm. For ti år siden markerede han sin 70-års fødselsdag med en udstilling her. Og folk strømmede til fra nær og fjerne for at se hans ekspressive, humoristiske og farverige værker.

Der er ikke noget retrospektivt over udstillingen, og samtlige af de omkring 100 værker, der vil blive vist på udstillingen 'Tilfældighedernes spil', er skabt i løbet de seneste tre år. Og primært til netop denne udstilling.

"Jeg elsker det sted. Som jeg skrev for ti år siden, så minder bygningerne mig om en fin, lidt skrøbelig gammel dame, der sidder med fødderne i vand. Sådan er huset. Det kan jeg godt lide. Det lidt gammeldagse, der møder nuet. Det er et pragtfuldt sted," siger Leif Sylvester.

Samtidig udtrykker han en stor tak til udstillingslederen Benedicte Bojesen.

"Jeg har et rigtig godt samarbejde med stedet. Kommunen kan være glade for, at Benedicte gør det så godt. Jeg tror, at stedet er så populært, fordi det viser mangfoldig kunst. Sådan har det været gennem mange år," siger han.

Noget andet, som Leif Sylvester sætter pris på ved Sophienholm, er husets indretning, der er inspirerende for ham både i forhold til de enkelte værker, og til hvordan de skal præsenteres.

"Det er et stort sted, og de enkelte rum er gode til at lave forskellige ting i. I et af rummene bliver der opsat en hel væg med keramiske relieffer. Rummets udstilling har jeg valgt at kalde 'Brudstykker'," siger han.

Et andet rum viser træskulpturer, der er et rimeligt nyt materiale for Leif Sylvester at arbejde i.

"Det er bare et andet udtryk. Ligesom hvis du ville opfinde en anden måde at lave maleri på. Det her er bare en anden måde for mig at lave skulpturer på," siger han.

Hans kendte stentøjsskulpterer vil naturligvis også være at finde på Sophieholm, spredt rundt på hele udstillingen.

Tid til fordybelse Leif Sylvester har skruet en smule ned for sit arbejdstempo de seneste år. Og med årene har der også sneget sig en anden fordybelse ind i ham. Og i hans værker.

"Jeg er gået ned på fuld tid og maler stille og roligt derudad. Men fordyber mig mere. Jeg tror, at man vil opleve, at mine værker er dybere, og at der for den skarpsindige beskuer er mere at hente. De er blevet dybere og mere meningsfyldte. Og jeg prøver at lave hint til folks egne oplevelser," siger han.

Samtidig føler han, at hans underbevidsthed arbejder på højtryk.

"Nogle gange overrasker det mig selv, hvad fanden der kom ud af det. Men det, jeg har lært gennem tiden, er bare at blive ved. Der skal nok komme et godt billede ud af det til sidst, ligegyldigt hvor fortvivlende det ser ud fra starten."

FAKTA Hvem: Leif Sylvester

Hvad: Tilfældighedernes Spil

Hvor: Sophienholm, Nybrovej 401

Hvornår: til 21. juni

Hvordan: se yderligere info om åbning mv. på www.sopienholm.dkhandelsliv

dgo.dk Livets tilfældigheder Udstillingens titel er Tilfældighedernes Spil. Og tilfældigt var det også, at den ikke som planlagt skulle åbne i slutningen af april. Og jo ældre man bliver, jo mere bevidst bliver man om, hvor lidt man kan planlægge, og hvor meget tilfældighederne råder, mener Leif Sylvester.

"Jeg benytter mig meget af tilfældighedernes spil. Det er den måde, jeg maler på, hvor jeg ikke ved, hvad jeg laver, med lader tilfældighederne vise vejen. Jeg sammenligner det med livet. Hvis du fx ikke var gået til netop den fest. Så havde du ikke mødt hende. Og hvad så? Når man bliver ældre, er det sjovt at tænke på de muligheder, man har haft gennem livet og på, hvad der så kunne være sket, hvis man havde fulgt nogle af dem, " siger Leif Sylvester.

Selvom udstillingen, som det ser ud nu, vil kunne åbne den 10. maj, så vil der stadig være strenge forholdsregler om, hvor mange, der må være i rummene ad gangen.

Og tilfældighedernes spil har også gjort, at Leif Sylvester må tage sine forholdsregler.

"Jeg kender jo lokaliteterne og håber, at jeg kan opbygge et hjørne, hvor jeg de første par dage kan sidde afskærmet og signere nogle bøger," siger han.

