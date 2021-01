Se billedserie Fredag den 22. november fejrede TEC rejsegilde for opførelsen af H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby. Trods kulde og regn var mange dukket op for at fejre begivenheden, og blandt medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, entreprenører, arkitekter og håndværkere var også Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester Sofia Osmani til stede ved 'håndværkernes fest'. Pressefoto

Mens fremtiden venter på TECs nye tekniske gymnasium i Lyngby

Vi spoler frem til H. C. Ørsted nybyggeriet ved Trongården på den anden side af motorvejen

Det Grønne Område - 06. januar 2021 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Egentlig skulle de 700 elever allerede have taget den nye skole i brug, men også den ældste årgang kan se frem til at kaste studenterhuen op i luften foran de lejede lokaler på DTU. Men de bliver så også den sidste årgang, der ikke får lov at opholde sig i H. C. Ørsted Gymnasiets nybyggeri, forhåbentligt.

Planen er at de nye studerende kan begynde deres ungdomsuddannelse i de prisbelønnede, men konkursramte, bygninger på den anden side af motorvejen.

Byggeriet lå stille store dele af 2020, da totalentreprenøren Anker Hansen & Co gik konkurs i maj. Bygherren regnede med at kunne sætte nyt navn på, hvem der skal bygge gymnasiet færdigt. i november, et år efter rejsegildet.

Det er dog nu rykket, så kontrakten med den nye entreprenør skulle blive underskrevet mellem jul og nytår, lyder meldingen fra Techinal Education Copenhagn, TEC.

Planen er stadig, at gymnasiet kommer til at stå færdigt til 1. juli 2021, og klar til indflytning ved skolestart efter sommerferien.

Ikonisk Eleverne kan så til gengæld glæde sig over at skulle flytte ind i et splinternyt byggeri ved Trongården. Det 8.000 kvadratmeter store gymnasie vil kunne rumme cirka 30 klasser og bliver et anderledes og utraditionelt gymnasie, hvor der leges med former og ruminddeling.

En virkeliggørelse af en vision, som allerede i 2018 blev prisbelønnet med den prestigefyldte internationale arkitekturpris Iconic Awards.

Gymnasiet er tegnet af KANT arkitekter og er en hyldest til videnskaben og til fysikeren, filosoffen og videnskabsmanden, H.C. Ørsted. Det vandt prisen i kategorien 'Innovative Architecture - best of best' foran en række internationale projekter.

Spoletema Arkitekterne forklarer i en pressemeddelelse fra den gang:

'Det arkitektoniske hovedgreb i det nye tekniske gymnasium udgøres af en stabling af afrundede volumener, som bærer en visuel reference til den elektromagnetiske spole. Spolerne, der hver især rummer undervisnings-, fag- og mødelokaler udgør på én og samme tid den indvendige struktur i bygningen og træder ud i facaden og fletter sig sammen til en helhed.'

Fakta H. C. Ørsted Gymnasium

Areal: 8.800 m²



Byggesum: 149 mio. kr.

Bygherre: TEC



Arkitekt KANT arkitekter A/S

Landskabsarkitekt: Thing Brandt Landskab ApS



Ingeniør: Orbicon rådgivende ingeniører H. C. Ørsted GymnasiumAreal: 8.800 m²Byggesum: 149 mio. kr.Bygherre: TECArkitekt KANT arkitekter A/SLandskabsarkitekt: Thing Brandt Landskab ApSIngeniør: Orbicon rådgivende ingeniører Man har dog også taget hensyn til, at lokalerne skal fyldes med mennesker.

"Den nye bygning bliver et eksperimentarium, en teknologisk og naturvidenskabelig legeplads for både undervisere og studerende. Ambitionen har været at skabe fremtidens tekniske gymnasium, intet mindre," siger partner i KANT arkitekter, Karl-Martin Buch Frederiksen, og fortsætter:

"Bygningen skal blive et læringsrum, som inspirerer og vækker nysgerrighed. Derfor er det også fantastisk, at andre - også uden for Danmark - har fået øje på, at der sker noget spændende i Lyngby," siger han i meddelelsen.

En del af lokalsamfundet Også områdets øvrige skoler og uddannelsesinstitutioner får glæde at fremtidens tekniske gymnasie. H.C. Ørsted Gymnasiet har i forvejen et veletableret og udbytterigt samarbejde med både DTU, Lyngby-Taarbæk Kommune og Unord, hvilket vil fortsætte efter flytningen.

Og med det nye byggeri vil gymnasiet åbne sig yderligere mod det omgivende samfund ved blandt andet at have samarbejder med lokale folkeskoler om brug af laboratorier og et nyt Novozymes Campus, som er ved at blive opført lige i nærheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra gymnasiet dengang den nu konkursramte entreprenør var fundet.

