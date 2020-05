?Thorkild gav os startpatronen til at tænke og agere frit i Folkekirken. Og det er efter den siddende selvbestaltede teologiske højborg alt for farligt.?

Menighedsrådet siger farvel til Grosbøll: 'Han vil blive savnet'

Det er svært at fatte, at vi aldrig mere skal møde ham på gaden, til middage og til byens mange sammenkomster, men det, Thorkild stod for, vil leve videre. Han levede et godt liv efter høje principper. Han var præst, men frem for alt et livsglad og gavmildt menneske, der kunne lytte og give meget til alle.