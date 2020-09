Trongårdsskolen i Hjortekær er ramt af coronasmittens følger. Flere er sendt hjem, efter at en medarbejder er testet positiv. Arkivfoto

Artiklen: Medarbejder testet positiv for corona på Trongårdsskolen: Elever er sendt hjem

Medarbejder testet positiv for corona på Trongårdsskolen: Elever er sendt hjem

Alle elever og medarbejdere, der har været i kontakt med den pågældende medarbejder på under én meters afstand torsdag og fredag i sidste uge, er sendt hjem, og skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test af nære kontakter.

Der bliver iværksat nødundervisning for de pågældende elever efter de vedtagne retningslinjer.

På den røde liste

I øvrigt meddeler kommunen, at Sundhedsstyrelsens opgørelse over smittede i Lyngby-Taarbæk onsdag viser 28,4 smittede pr. 100 000 borgere i løbet af den seneste uge. Stigningen medfører, at kommunen nu kategoriseres som rød af sundhedsmyndighederne.