Medarbejde skal have mere viden

"Det er vigtigt, at de hundredvis af medarbejdere, som skal bygge letbanen, sikres de rigtige løn- og arbejdsforhold. Det er et fælles ansvar at sikre, at letbanen bliver bygget på ordentlige vilkår, og det er også helt centralt, at medarbejderne selv kender deres rettigheder. Derfor har Hovedstadens Letbane - og vi valgt at søsætte kampagnen for at sikre, at den nødvendige viden bliver tilbudt til alle på projektet", siger Thomas Gyldal Petersen (A), borgmester i Herlev Kommune, som er én af 12 ejere af Hovedstadens Letbane.