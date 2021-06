Medaljeregn til Trongården midt i hedebølgen

I et mesterskab præget af hedebølge med temperaturer op til 32-33 grader, et heftigt regnskyl og en tordenbyge formåede Trongårdens IF’s 11 deltagere at vinde det største antal medaljer ved et østdansk mesterskab i dette årtusinde. Dette endda på trods af, at et par sikre medaljer faldt bort som følge af sygdom og coronakarantæner.