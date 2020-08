Med kokain og kniv i bilen uden førerret

Klokken 19.40 fredag aften på Holmekrogen i Virum blev politiet opmærksomme på en bil, som de ville se nærmere på. Og efter en kort eftersættelse fik patruljen standset bilen.

Her sad en 38-årig mand, der i forvejen var frakendt førerretten, og politiet vurderede, at han var både påvirket af spiritus og narkotika, hvilket han blev sigtet for og fik udtaget blodprøve.