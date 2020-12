Med i kommunalt klimaparterskab: Mod nul-udledning senest i 2050

"Med DK2020-projektet sikrer vi, at vi i kommunerne får en fælles ramme for vores klimaarbejde, der gør, at vi planlægger indsatser og opgør resultater ud fra den samme metode. Det bliver en kæmpe fordel for os fremadrettet i forhold til at sikrer, at vi når vores målsætninger. Jeg ser frem til, at vi kommer i gang med arbejdet. Det haster, hvis vi skal sikre, at der også er en mangfoldig og bæredygtig planet til vores børn og børnebørn," siger formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S).