Medarbejderne i Matas i Lyngby har været i skole for at lære at bekæmpe sygdomme i fremtiden. Pressefoto

Matas bekæmper sygdomme

En række nye tiltag i Matas-butikkerne i Lyngby skal sikre, at smitsomme sygdomme som for eksempel coronavirus både nu og i fremtiden har dårlige levevilkår i butikkerne.

Blandt de synlige tiltag i butikken er ny skiltning og håndsprit på faste standere. Desuden vil ekspedienterne afspritte testprodukterne før og efter, at kunderne prøver dem, mens masker eller visirer kommer i brug, hvis en kunde skal have lagt makeup.

Matas-butikkerne i Lyngby følger myndighedernes anbefalinger for at hindre spredningen af corona.

"Coronavirussen har gjort os alle meget opmærksomme på, hvor stor indflydelse vores adfærd har på risikoen for, at vi smitter hinanden. Med de nye tiltag og certificeringen af vores medarbejdere ændrer vi adfærden i butikkerne på en måde, hvor det er så naturligt som muligt for både kunder og medarbejdere at undgå at smitte hinanden både nu og i fremtiden," siger Allan Kristoffersen.