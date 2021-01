Pludselig blev der meget mennesketomt og stille, og vi skulle alle til at finde ud af, hvordan vi skulle agere i den nye virkelighed.

Marts '20 tilbageblik: Corona sendte os alle hjem

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i marts 2020

Det Grønne Område - 09. januar 2021 kl. 11:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Marts 2020 startede, som om ingenting var hændt i Wuhan i Kina. Lokalt var det de sædvanlige ting, der fyldte: Letbanen, normeringerne, Raadvad, vejene, trafikken.

Før verden gik helt af lave, og vi alle blev tvunget hjem, satte Det Grønne Område fokus på vejenes tilstand i Lyngby-Taarbæk.

Meldingen var, at vejnettet egentlig er okay, men de lokale fortove trænger til en kærlig hånd.

Det var Vejdirektoratet, som vurderede vejene, og her fik vejene ganske fine skudsmål. Bortset fra Lyngby Omfartsvej, hvis tilstand blev vurderet som kritisk.

Omfartsvejen blev vurderet til at blive en bombe under kommunens økonomi, for det vil koste mange, mange penge at få den bragt i tilfredsstillende tilstand. Fra kommunens side syntes man, at det ville være helt og aldeles passende, hvis staten overtog det samme ansvar, som den har for samtlige andre motorveje i Danmark.

Lyngby Stadion På tærsklen til den nye superligasæson følte man sig noget pressede i Lyngby Boldklub. Ikke på grund af det sportslige, men fordi kommunen havde sendt udbud af stadion til høring hos Ankestyrelsen.

Det havde bragt klubben i et vadested, hvor man ikke kunne få afklaring på, hvordan man skulle honorere de nye krav pr. 1. juli om storskærme på stadion.

Derfor meldte Lyngby Boldklub ud, at man havde ansøgt om at spille sine hjemmekampe i en anden kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende, at klubben selv skal betale for storskærmene, hvis man ønsker at spille superligabold på Lyngby Stadion efter 1. juli. Det var klubben ikke tilfreds med.

Cirkusgrunden I den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening glædede mig sig over, at fredningsmyndighederne stillede hårdt mod hårdt og nægtede at dispensere, så kommunen kunne fastholde den midlertidige parkering på Cirkusgrunden på hjørnet af Firskovvej og Klampenborgvej.

Da Lyngby-Taarbæk Forsyning ansøgte om dispensationer for at kunne komme i gang med Fæstningskanalen, benyttede Fredningsnævnet sig af lejligheden til at betinge sig, at kommunen sløjfede de 100 P-pladser på Cirkusgrunden. Ellers ville man ikke give Forsyningen dispensation.

Corona Det ord, som - efter al sandsynlighed - skulle vise sig at blive det mest anvendte i 2020, blev første gang brugt i Det Grønne Område på forsiden af avisen den skelsættende 11. marts 2020.

"Corona-aflysning koster Lyngby én mio.," kunne man læse. Den første store konsekvens lokalt af den virus, som mentes være opstået i Wuhan i Kina, blev, at Lyngby Boldklub skulle spille kassekampen mod FC København uden tilskuere.

Og så begyndte det ellers at regne med negative konsekvenser.

Landbrugsmuseet En glædelig nyhed - som intet havde med corona at gøre - var, at kommunen fik solgt Landbrugsmuseet. Køberen var et ejendomsselskab under et holdingselskab. Og man havde spændende planer om et museum, en café og et eventsted. Planerne kunne dog ikke offentliggøres detaljeret, da de nye ejere afventede en lokalplan.

Og så kom resten af måneden ellers til at handle om corona.

Alt blev lukket, og alle blev sendt hjem til en anderledes og isoleret hverdag, som skulle komme til at vare længere end de 14 dage, statsministeren til at starte med meldte ud.

Og midt i det hele blev det forår. Et anderledes forår, hvor nedlukningen kunne mærkes i det lokale forretningsliv.

For vores eget vedkommende måtte vi huhej ændre for konceptet for den meget populære Ugens Buket - til Ugens Menu, hvor en lokal person hver uge fik et gavekort til en fastfood-menu på et lokalt spisested.

