Martin Ørnskov vender tilbage til Lyngby Boldklub

I august 2020 meddelte Lyngby Boldklub, at man ikke ville forlænge kontrakten med anfører Martin Ørnskov. Midtbanespilleren var blevet 34 år og led af eftervirkningerne af en hjernerystelse, der havde holdt ham ude i ni måneder.

Selv om Martin Ørnskov har lagt støvlerne på hylden, fortsætter han i fodboldens verden.

Det bliver som assistenttræner for Lyngbys U19-hold, hvor han afløser Thomas Kristensen, der på grund af coronapausen i ungdomsrækkerne har hjulpet til omkring superligatruppen, og det fortsætter ’TK’ med sæsonen ud.

Martin Ørnskov startede karrieren i Silkeborg IF, fortsatte med stor succes i norske Viking FK i Stavanger, inden han i 2013 kom til Brøndby IF. Herfra kom han i 2016 til Lyngby Boldklub på en transferfri kontrakt.

Carit Falch blev for et halvt år siden ansat som U19-cheftræner, men overtog jobbet som cheftræner for superligaholdet, da Christian Nielsen blev fyret.

Ny cheftræner for U19-holdet, der er ubesejret i de seneste i 10 kampe, bliver 29-årige Mads Kristensen, der har arbejdet i Lyngby Boldklub siden januar 2013.

Mads Kristensen startede som U14-assistentræner i januar 2013 og har siden været cheftræner for U14, U15 og U17.