Marianne Monteau har skreet en krimi om livets op- og nedture

Livet på solsiden er ikke nødvendigvis så skønt, som det umiddelbart ser ud. I krimien Mit navn er Viktor tager Marianne Monteau fra Lyngby læserne med ind bag facaderne

28. marts 2020

M. Monteau er forfatter til krimien Mit navn er Viktor. Men hvem er M. Monteau? Er det mon et pseudonym? Eller måske en fransk forfatter, vi endnu ikke har hørt om i Danmark. En mand. Eller en kvinde? Ung eller gammel?

Det anonyme M står for Marianne med efternavnet Monteau. Og der er intet fransk eller pseudonym over det. Marianne Monteau er født og opvokset i Birkerød. Hun er 54 år, læge og forfatter. Og bor nu i Lyngby, hvorfra hun aldrig flytter, siger hun.

Mit navn er Viktor er hendes tredje krimi, hvor den unge politiassistent Lucy Kiehl er hovedperson.

De to foregående krimier er udkommet med hendes fulde navn på titelbladet.

"De første to romaner udgav jeg selv. Men nu er jeg blevet tilknyttet forlaget Grønningen 1, og både forlag og boghandlere gav mig det råd, at det ville appellere til både mænd og kvinder, hvis der blot stod M. Monteau på bøgerne," siger Marianne Monteau, som avisen taler med over telefonen.

Interviewet var ellers planlagt til at skulle finde sted på Stadsbiblioteket i Lyngby, men som alt andet er dette stedt som bekendt også lukket.

"Uden sammenligning i øvrigt, så fik Joanne Rowling også det råd, at hun ikke skulle bruge sit fornavn, da hun skulle udgive Harry Potter-bøgerne. Hun tilføjede tilmed et K., som hun tog fra sin bedstemor. Og dermed blev hun til J.K. Rowling," siger Marianne Monteau, der ikke rigtigt ved, om M'et kommer til at udvide hendes målgruppen.

"Jeg har altid haft mange mandlige læsere, selvom jeg er kvinde," siger hun.

Tid til at skrive For Marianne Monteau - som for så mange andre - er det fysiske interview ikke det eneste, der er blevet aflyst.

"Bogen er lige udkommet, og jeg skulle have haft flere bogsigneringer. Den store krimimesse i Horsens bliver jo heller ikke afholdt. Jeg var også med sidste år, men i år skulle det have været i større regi, hvor jeg blandt andet også have givet interview," siger hun.

Men isolationen giver hende i stedet mulighed for arbejde videre med de andre bøger, der er på tegnebrættet. Og i hendes hoved.

"Jeg er i gang med den fjerde bog i serien med Lucy Kiehl, og den skulle gerne udkomme i januar. Og så kunne jeg godt tænker mig at lave et psykologisk drama, der er uafhængig af serien. Sådan en stand alone-bog. Ideen til den har jeg i hovedet. Desuden har jeg tre børnebøger, som jeg har skrevet og nu skal have gennemgået grundigt. Det er bøger til børn i 8 til 12-års alderen, hvor hovedpersonen er en Pippi-type, der kan klare alt. Så jeg har nok at gå i gang med," siger Marianne Monteau.

Psykologisk krimi Plottet i en krimi er vigtig. Og opklaringen ligeså. Men hvad, der også for Marianne Monteau er ekstremt vigtigt, er karakteristikken af persongalleriet.

"Som læge har jeg arbejdet blandt andet på hospital og i alkoholambulatorium og har af den grund set mange triste skæbner," siger hun.

Alle romanens karakterer er fiktive, og vil nogen kunne genkende sig selv, har det absolut intet på sig.

"Men det laver ikke om på, at man bliver mærket af alt det, man har oplevet. Man får jo inspiration via sine oplevelser," siger Marianne Monteau.

Den netop udkomne roman henter stof fra både den dyre ende af Frederiksberg og fra samfundets dyb.

En af karaktererne er blandt andet en mand, der har givet sin søn fra sig.

"Han drikker for meget, og det bliver værre og værre for ham. Beskrivelsen af derouten er ikke svær for mig at skrive. Den har jeg set både professionelt og i mine egne omgivelser," siger hun.

Det er vigtigt for Marianne Monteau at komme hele vejen rundt om sine personer, så de får mange facetter.

"Jeg vil gerne vække følelser hos folk. Og flå i folks følelser. Man skal både kunne gyse, grine og græde. Og blive irriteret på karaktererne. Jeg bryder mig ikke om, hvis figurerne udelukkende er gode eller onde. De er, som mennesker er, mange facetterede, og det psykologiske aspekt gør jeg meget for at beskrive. Man skal kunne forstå gerningsmændene. Man har ikke ondt af dem, eller sympatiserer med dem, men kan forstå dem og det psykologiske spil," siger Marianne Monteau, der efter 28 år har droppet lægegerningen for at hellige sig forfatterskabet.

Kort om Mit navn er Viktor Politiassistent Lucy Kiehl er udlånt til Københavns politi og så småt på vej tilbage til Aarhus, da en kendt byggematador brutalt skydes ned i sin have på Frederiksberg. Og hvor den hårdtprøvede enke, midt i sorgen over sin mands død, skal føre virksomheden videre, må Lucy og hendes kolleger arbejde i døgndrift for at løse mysteriet om mordet på den magtfulde mand.

Efterhånden som Lucy graver sig dybere ned i sagen, går det op for hende, at glansbilledet af den ellers så vellidte familie krakelerer. For hvem var egentlig Bernt Thaulows venner" Hvem var hans fjender" Og kan man regne med, at morderen ikke slår til igen ...?

Marianne Monteau anbefaler Rosamund Lupton:

Søster

Efter Branden Tre Timer

"Hun har en fantastisk evne til at beskrive, hvad der rør sig i folk. Hun har en indgående psykologisk sans og er i stand til at tage det frem på rette tidspunkt. Hun beskriver helstøbte personer og kommer rundt om dem, så man som læser kender dem på godt og ondt." Paula Hawkins:

Kvinden i Toget

Det Dybe vand "Hun har den samme psykologiske indsigt som Rosamund Lupton og kører med flere spor, der krydser over hinanden, hvor hvor man til sidst får samlet trådene." Jussi Adler:

"Alt, hvad han har skrevet, er bare godt. Han er eminent, og hans associationsevne er fantastisk. Han kan sætte scener med ganske få ord. Det er en kunst."