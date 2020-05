Mangler besøgsvenner: Line er penneven med Per fra Bredebo

Krisetider er også tider for kreative løsninger. Line Gammelgaard er Røde Kors-besøgsven hos Per, der bor på Bredebo.

"Men da det hele lukkede ned, så kunne jeg jo ikke besøge ham mere. Og han har ikke nogen telefon, eller han lider af Parkinsons, så jeg tror slet ikke han kan holde på en telefon. Så tænkte jeg, at jeg kunne skrive til ham. Jeg havde lagt mærke til, at hver gang vi skulle ud, så tjekkede han lige sin postkasse på plejecenteret, så han ville godt kunne modtage mine breve," fortæller hun, der har været besøgsven siden januar.

"Så vi havde nået at mødes inden. Han ville gerne ud og luftes, og mine besøg bestod mest i, at vi gik, eller jeg gik og han kørte i sin kørestol, ture i området. Jeg har ikke boet her så længe og har virkelig nydt at lære Brede at kende," siger hun.