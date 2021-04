Manglede coronatest: Hoppede over hegnet til Bakken

To mænd kunne ikke fremvise en negativ coronatest, og hoppede i stedet over hegnet til Bakken.

Det er eftertragtet at komme på Bakken. Og det i en sådan grad, at to personer søndag eftermiddag valgte at hoppe over hegnet, da de ikke kunne fremvise en negativ Covid-19-test ved indgangen. Det skriver Nordsjællands Politi, der kl. 17.33 modtog anmeldelsen.