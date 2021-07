På dagtilbudsområdet mangler der pladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og problemet vokser de kommende år. Arkivfoto

Mangel på dagtilbud i Virum, Sorgenfri og Brede: Fra januar gælder problemet over hele kommunen

I Virum/Sorgenfri og Brede er alle dagtilbudspladser allerede optaget. Fra januar gælder udfordringen på tværs af kommunen, og behovet fortsætter herfra med at stige, ifølge prognose.

Det Grønne Område - 02. juli 2021

I 2029 kommer Lyngby-Taarbæk Kommune til at mangle 658 dagtilbudspladser, viser en prognose. Det svarer til 45 grupperum.

Pladsmangel er allerede et problem flere steder i kommunen. I Virum/Sorgenfri og Brede er der frem til maj næste år fuldt optaget i dagtilbuddene.

"Det betyder, at eventuelle tilflyttere eller andre, der i løbet af det kommende år ønsker en dagtilbudsplads i disse to områder som udgangspunkt ikke vil kunne tilbydes en plads i disse områder," skriver forvaltningen, som påpeger, at problematikken fra januar kommer til at gælde på tværs af kommunen.

"Samtidig er største delen af forældrene i disse områder ikke interesserede i at tage imod en plads i andre områder med henblik på at blive der. Det skaber et stort pres nogle steder i kommunen og en udfordring med tomme pladser andre steder," skriver man.

Fire nye ikke nok Politisk har man allerede besluttet at bygge fire nye daginstitutioner. Planen er, at de er klar til brug i 2026-2028. Men det er ikke nok til at løse problemet med pladsmangel, vurderer forvaltningen.

"Der er derfor behov for etablering af andre supplerende kapacitetsløsninger både før de fire nybyggede daginstitutioner står klar og i årene efter," lyder det.

Efter de fire nye dagtilbud er taget i brug vil der være behov for yderligere ni grupperum.

Endnu et problem for kommunen er, at mange af dagtilbuddenes bygninger er af ældre dato. De er både ufleksible, og nogle af dem i så dårlig stand, at de enten skal afstås eller renoveres for at kunne bruges. Og imens denne renovering foregår vil der så være behov for genhusning, så der er altså behov for en "vis overskydende kapacitet".

"Det er nødvendigt allerede i 2021 at påbegynde arbejdet med at udvide kapaciteten, da prognosen forventer en stigning i efterspørgslen allerede fra 2022," lyder det fra forvaltningen.

Dagplejerne kan heller ikke hjælpe til. Antallet af dagplejere har gennem flere år været faldende, selv om der i 2020 og 2021 var 21 dagplejere i kommunen. Årsagen til det faldende antal er blandt andet sygdom, pension og ændring til privat dagpleje.

I øjeblikket melder kommunen om pladsmangel i dagplejen i Viurm og Lundtofte. Lyngby-Taarbæk Kommune forsøger løbende at rekruttere nye dagplejere, da "efterspørgslen generelt er stor både i Virum-Sorgenfri og Lyngby-Lundtofte".

Forvaltningen fremlægger til august forslag til, hvordan kapaciteten på kort sigt kan øges.