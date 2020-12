Varebilen fra Mineralfabrikken Sifon A/S kæmper sig frem gennem de kolossale ismasser langs Lundtoftevej under isvinteren 1941-42. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Mange drømmer om en hvid jul med snedækkede landskaber

I løbet af 1800-tallet opstod mange af de juletraditioner, som vi stadig holder i hævd. Det var også på denne tid, at der blev skabt en forestilling om den idylliske hvide jul med et smukt snedækket landskab som kulisse. Det kom blandt andet til udtryk i tidens nye julelitteratur og julepostkort.

Postkort med lokale motiver fik en makeover med et drys af sne på tage, marker og stræder, og således blev de forvandlet til særlige julepostkort. I over 100 år har sneen således været ét af julens mange symboler, og der er her ved juletid sikkert også en del nostalgi i drømmen om en hvid jul.

DMI's definition på hvid jul er, at over 90 % af Danmark om eftermiddagen den 24. december skal være dækket af sne på mindst 1/2 cm dybde. Og det har vi faktisk kun oplevet ni gange siden 1900: nemlig 1915, 1923, 1938, 1956, 1969, 1981, 1995, 2009 og 2010.

Ifølge de aktuelle vejrprognoser så er chancen for hvid jul i år meget lille. Vi er også langt fra at opleve de enorme snedriver, som på billedet her fra Lundtoftevej under en af de såkaldte isvintre under besættelsestiden, og det år var det ikke engang hvid jul.