Isolering af ejendomme ydefra - en såkaldt klimaskærm er noget af det man kan søge tilskud til. Foto: Oleg Doroshenko/OlegD - stock.adobe.com

Mange boligejere sidder klar med ansøgningen

Energistyrelsen har i år afsat 675 mio. kr til tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Man kan søge tilskud som privatperson, andelsforening eller ejerforening i en etageejendom.

Det Grønne Område - 08. februar 2021 kl. 16:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Danskerne er klar til at hjælpe klimaet ved at energiforbedre deres boliger. I hvert fald var der kæmpe søgning til den nye Bygningspulje, der åbnede 15. oktober 2020. Energistyrelsen modtog flere end 14.500 ansøgninger fra boligejere, der ønskede at udskifte olie- og gasfyret, med en varmepumpe eller gennemføre andre energibesparende boligforbedringer. Det samlede ansøgte beløb oversteg derfor hurtigt det afsatte puljebeløb på 375 mio. kr.

Ifølge pressechef i Energistyrelsen, Ture Falbe- Hansen gik der kun fire dage, før puljen var brugt. Men inden længe er muligheden der igen.

"Det er heldigvis ikke en éngangspulje. Den løber til og med 2026 med nye midler hvert år, så der er ingen grund til panik. Vi åbner allerede for en ny runde i første kvartal af 2021, siger Heidi Ingeman Koch, der er kontorchef i Energistyrelsen. I 2021 er der afsat 675 mio. kr. i puljen. Altså næsten dobbelt så meget som sidste år. Meldingen fra Energistyrelsen er, at der åbnes for ansøgninger i første kvartal, hvornår er dog endnu uvist. Men hvis du har intentioner om at søge tilskud i 2021, kan du allerede gå i gang med forberedelserne nu.

Klimavenlig bolig

Gennem den nye Bygningspulje kan man søge tilskud til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Tilskuddet gør det markant billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger. Samtidig har du udsigt til en lavere varmeregning, og du gør en positiv forskel for klimaet ved at spare energi og dermed udlede mindre CO2. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Er du allerede nu sikker på, at du vil benytte dig af ordningen, så start med at overveje, hvad du vil renovere. Tjek, om du har et energimærke - det kan du gøre på hjemmesiden sparenergi.dk

Hvis du ikke har et energimærke, skal du kontakte en energimærkningskonsulent. For at få tilskud til energimærkning må mærket højest være seks måneder gammelt på ansøgningstidspunktet.

Du kan få mange flere oplysninger om energitilskuds-puljen på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk

Du kan få tilskud til følgende energi-optimeringer: Optimering af husets skal, også kaldet klimaskærmen

Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Gælder Ikke hulmur og kælderydervæg.

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

Isolering af terrændæk

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Udskiftning af facadevinduer

Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70 %

Udskiftning af ovenlysvinduer

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Skift af varmetype

Konvertering til luft-til-væske varmepumpe

Konvertering til jord-til-væske varmepumpe

Optimering af boligens drift

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Du kan IKKE få tilskud til energiforbedring af sommerhuse uden helårsstatus.

