Artiklen: Mand udgav sig for at være ansat hos både politiet og Nets

Tirsdag klokken 18.38 modtog en 52-årig mand fra Kgs. Lyngby et opkald fra en mand, som udgav sig for at være politimand og ansat i Nets.

Han fortalte, at han havde brug for at få adgang til den 52-åriges bankkonto og telefon grundet mistanke om misbrug af disse.