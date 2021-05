Artiklen: Mand fulgte efter 12-årig dreng: Cirklede rundt om drengen uden at sige noget

På vegne af en 12-årig dreng blev det mandag klokken 17.25 anmeldt, at drengen cirka klokken 17 havde cyklet fra Virumhallen mod Føtex, da en ukendt mand pludselig fulgte efter ham på cykel.

Drengen forsøgte at køre fra ham, men manden begyndte at cirkle rundt om drengen uden at sige noget.

Drengen skyndte sig derfor at få kontakt til en forbipasserende voksen, og den ukendte mand kørte derefter lidt væk, hvor han stoppede op og iagttog drengen.

Derefter kørte han fra stedet.