Se billedserie ?Hver mandag ordner vi hegn,? siger Max (t.v.) og Oliver, der færdes hjemmevant på Frilandsmuseet, hvor de er under flexuddannelse. Foto: Pernille Borenhoff

Man bliver glad af at gøre nytte

Max og Oliver har i snart to år været i flexuddannelse på Frilandsmuseet. Uddannelsen er et forsøg under Glad Fonden

Det Grønne Område - 04. juni 2021 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det småregner, og temperaturen sniger sig ikke op over de ti grader. Men hvidtjørnen blomstrer, og ukrudtet skyder frem. Også på Frilandsmuseet, hvor Max og Oliver bevæbnet med gransakse, spader og masser af muskelkraft er i fuld sving med at fjerne uønskede vækster omkring en indhegning ved gården fra Bornholm.

De to unge mænd på 23 og 24 år har i 1½ år været under uddannelse på Frilandsmuseet under den såkaldte Flexuddannelse. Den 17. juni skal de til eksamen i blandt andet lugning omkring frugttræer, gødning og arbejdskendskab.

"Det er dejligt at være her. Det har sin charme at arbejde her, hvor man gør nytte. Det er et vigtigt arbejde, vi laver," siger Max.

Og Oliver supplerer:

"Det er et sted, hvor man får brugt sin krop. Vi fjerner tjørnehække, der rager ind over hegnet. De breder sig og må ikke komme for tæt på hegnet," forklarer Oliver.

De unge mænd har begge et kognitivt handikap og kan ikke gennemføre en ordinær uddannelse.

"Siden 2018 har Frilandsmuseet deltaget i en forsøgsuddannelse for unge, som pga. kognitive handicap ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse. På Flexuddannelsen foregår al undervisning ude i virksomheder med støtte fra både faglærere, kollegaer og vejledere," fortæller Brian Bidstrup Nielsen. Som elevernes faglærer holder han tæt kontakt med sine elever og med uddannelsesstedet. Foruden de to unge mænd på Frilandsmuseet er også to andre med i gruppen.

Også i de fire måneder, hvor de var hjemsendte og modtog undervisning på messenger.

Fakta Flexuddannelsen

- udviklet og drevet af den socialøkonomiske virksomhed Glad Fonden



- drives i tæt samarbejde med virksomheder, kommuner og erhvervsskoler



- førsøget er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der har valgt at været med i projektet, som uddanner og beskæftiger mennesker med handicap

"Det har været et helvede. BORING," siger Oliver med eftertryk.

Men nu møder de unge mænd, der bor i hhv. Hellerup og Lyngby, hver dag ind på arbejdet på Frilandsmuseet kl. 9. Formiddagen går med praktisk arbejde, hvor de unge mænd passer både gården fra Bornholm og Ellested Gården fra Fyn.

"Vi passer også haverne til gårdene. Her er æbler, pærer, blommer, figner, blomster og kartofler," fortæller de.

Efter frokost er der hver dag en times undervisning i teori.

"Vi bliver undervist i fx planter og arbejdskendskab. Og det er også noget af det, vi skal til eksamen i," siger Max.

Begge mænd er enige om, at det er fint at være på Frilandsmuseet.

"Det er hyggeligt, fordi der er mennesker, der kommer herude. Og det er sjovt, når skolerne kommer, for børnene har mange spørgsmål," siger Max.

Ifølge Brian Bidstrup Nielsen er der en mulighed for, at netop Max kan blive ansat bagefter i et flexjob på Frilandsmuseet.

"I det hele taget har vi haft stor succes med flexuddannelsen, hvor to ud af tre kommer i arbejde," siger han.

Forsøgsuddannelse i fare

I alt har 110 danske virksomheder de seneste tre år deltaget i uddannelsen af en gruppe unge, som lever med blandt andet autisme, ADHD og generelle indlæringsvanskeligheder.

Og det har været til gensidig glæde, fortæller Signe Dinesen, som er landskabsarkitekt og daglig koordinator for flexuddannelsen på Frilandsmuseet - Det Gamle Danmark.

"Vores elever har simpelthen udviklet sig så meget. De har favnet langt mere end forventet, og vi har derfor givet dem flere og flere opgaver. De kommer også selv med gode idéer til måder at løse ting på. Så vi nyder virkelig det tætte samarbejde, vi har, og at se dem udvikle sig dag for dag," siger hun.

Men Flexuddannelsen er indtil videre en forsøgsuddannelse udviklet af Glad Fonden og støttet af den A. P. Møllerske Støttefond. Den ophører nu til sommer, hvis ikke undervisningsministeriet sikrer lovgivning og finansiering på området.

"Som statsvirksomhed har vi et samfundsansvar, og der er rigtig gode samarbejdsmuligheder i det her. Vi er vant til at have fleksjobbere ansat, og vi kan se, at Frilandsmuseet er et godt uddannelsessted for målgruppen. Der er frihed, luft og fred samtidig med et kollegialt sammenhold og masser af faglige udfordringer. De unge har også mulighed for at øve sociale kompetencer med vores gæster. Det vil virkelig være et stort tab, hvis Flexuddannelsen ophører. For alt arbejdet har givet ét output, og det er succes," siger Signe Dinesen, Frilandsmuseet.

