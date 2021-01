Et halvt hundrede træer på Lundtoftegårdsvej stod til at lade livet, fordi vejen skulle gøres bredere, når nu letbanen kom. Men sådan gik det ikke helt.

Maj '20 - tilbageblik: Og så begyndte det at lysne igen

Året der gik. Et udpluk af de vigtigste begivenheder i maj 2020

Det Grønne Område - 10. januar 2021 kl. 11:39 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

En planlagt fældning af et halvt hundrede træer på Lundtoftegårdsvej blev et hidsigt samtaleemne halvanden måneds tid inde i coronanedlukningen.

Naturfredningsforeningen fløj straks på barrikaderne i utilfredshed over, at kommunen havde sat træfældningen i værk uden en høring, og fordi kommunen havde givet sig selv dispensation for at fælde træerne.

Årsagen til træfældningen var den mest kontroversielle af alle: Letbanen. Lundtoftegårdsvej skulle udvides for at gøre plads netop til letbanen.

Og fra politisk hold blev der skudt med skarpt mod forvaltningen, der blev beskyldt for at handle i modstrid med politikernes ønske om åbenhed.

Og så blev træfældningen stoppet. I hvert fald i et par uger, så naboer og andre kunne komme med høringssvar og forsvar for bevarelse af de ca. 50 egetræer.

Befrielsen 4. maj var ikke kun endnu en dag i coronatiden. Det var også 75-året for Danmarks befrielse. Et jubilæum, som næsten blev markeret i stilhed.

På rådhuset havde borgmester Sofia Osmani fået den idé at sætte lys i samtlige 500 vinduer, og der blev købt LED-lys og lysestager ind til lejligheden, og borgmesteren selv var rundt på det nedlukkede og mennesketomme rådhus for at sætte lysene op og tænde dem.

Kommuneaftalen Selv om Lyngby-Taarbæk tabte langt mindre på udligningen end først antaget, var kommunens konservative borgmester, Sofia Osmani, ikke tilfreds. I stedet for at tabe de forventede 65 mio. kroner taber kommunen 'kun' 38 mio. Det var det helt overordnede, lokale resultat af kommuneaftalen.

Omvendt var der tilfredshed i regeringens lokale lejr. Den socialdemokratiske viceborgmester, Simon Pihl Sørensen, mente, at man ikke kunne være andet end tilfreds med resultatet af kommuneaftalen. Venstre og SF var enige. Disse to partier var i øvrigt med til at lave aftalen på Christiansborg. Uden om Konservative.

En anden god nyhed i maj blev, at man fra politisk var enige om, at den næste kommuneplan - som man var i gang med at lægge strategien for - ville bremse det store byggeboom, som har præget Lyngby-Taarbæk Kommune de seneste mange år. Frem over vil der være langt større fokus på bevarelse end vækst alene for vækstens skyld, lød meldingen fra borgmesteren.

Corona En tredje god nyhed i maj var, at de nedlukkede plejehjem åbnede en lille i takt med forårets og det gode vejrs komme. Der blev nemlig åbnet for udendørs besøg, og det glædede man sig voldsomt over blandt de mange isolerede ældre på plejehjemmene.

Starten af maj var også det tidspunkt, hvor man i en ikke for fjern fortid blev sent hjem på læseferie, hvis altså man var 3.g-elev. Men egentlig var eleverne jo hjemsendt. Dog blev 3.g'erne sendt i skole igen - netop for at forberede sig på studentereksamen. Med forårets komme blev græsset grønnere, men også fodboldspillerne var sendt hjem. I starten af maj blev der dog åbnet så småt.

Lyngby Boldklubs superligatrup startede med at træne i treholdsskift og i små grupper. Og spillere og trænere var voldsomt begejstrede for at komme på græs igen.

Idrætslivet over én kam kunne dog se tilbage på et par måneder, der virkelig havde kostet - ikke mindst i form af aflysninger af kampe, stævner, regattaer og andet. Og det kunne mærkes på pengepungen hos idrætsforeningerne; både dem i bredden og dem i eliten.

I Lyngby Boldklub begyndte man også at glæde sig til et salg af stadion. Ankestyrelsen, som havde haft udbudssagen til vurdering, sagde god for, at kommunen kan gå i gang med at forberede et udbud, som vil resultere i et salg af stadion, der så i samme forbindelse skal udbygges - også med boliger og andet.

Genåbningen I maj begyndte mange ting så småt at åbne igen. 'En stille åbning,' blev det kaldt, da først Magasin og Lyngby Storcenter åbnede - og en uge senere cafeer, barer og restauranter.

Intet var som før. Afstand, håndsprit og endnu mere afstand og ensrettet færdsel på gangarealerne i butikkerne. Det var dagens orden.

Men kunderne tog godt imod anvisningerne. De havde glædet sig til at komme ud at handle - og shoppede fint efter foreskrifterne.

Også de store skolebørn begyndte at vende tilbage til skolen. En skole med en masse nye og andre restriktioner end dem, de kendte i forvejen.

Og der skulle godt nok vaskes hænder i ét væk, og det blev der gjort i skolegårdene, hvor kommunen havde stillet store stålvaske op på rad og række.

Da byen vågnede igen den 16. maj, gik det selvsagt stille af sig, selv om de fleste havde lyst til at feste.

Dyrehavsbakken kom med i fase 3 af genåbningen. Og kunne åbne med en helt ny Pjerrot, skuespilleren Morten Eisner.

Og Frilandsmuseet fulgte trop.

Det begyndte i dén grad at summe af liv igen, efterhånden som temperaturerne begyndte at stige.

