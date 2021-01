Magnus Westergaard fortsætter i Hvidovre IF frem til sommer

Med et stærkt ønske om, at Magnus Westergaard skulle få mere spilletid og førsteholdsfodbold i benene, indgik Lyngby Boldklub og Hvidovre IF en lejeaftale for efterårssæsonen. Ønsket er blevet opfyldt. Det er blevet til mange minutter og flere flotte og vigtige mål.

”Magnus er i gang med et fint forløb hos Hvidovre, hvor han trives og udvikler sig rigtigt godt, ligesom han har en stor andel i, at Hvidovre har bevæget sig markant væk fra nedrykningspladserne i 1. Division. Vi er derfor blevet enige om, at det er en god investering for Lyngby Boldklub, at Magnus fortsætter sin udvikling hos Hvidovre IF resten af sæsonen, og til sommer kommer hjem og kan træde ind på Lyngbys førstehold igen stærkere og med mere erfaring”, siger talentchef Nicas Kjeldsen, der også er en del af den sportslige ledelse, i en pressemeddelelse.

”Jeg er rigtig glad for at være i Hvidovre, hvor jeg har fået masser af spilletid og tillid fra både trænere og medspillere. Jeg er blevet fast mand, og det giver selvtillid og tro på egne evner. Lyngby Boldklub får en bedre fodboldspiller hjem, og en person, der har udviklet sig både mentalt og spillemæssigt”, siger Magnus Westergaard.