Magasin med nyt koncept fra i dag: Kvalitetskaffe til en 10'er

"Vi er rigtig glade for, at det bliver os, der kan byde Coffee Ten velkommen til Lyngby, for vi tror på, at konceptet vil blive taget rigtig godt imod af vores kunder. Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde vores kunder gode oplevelser, når de shopper i Magasin og nu med denne nye cafe, der åbner i vores boligafdeling på 3. etage," siger store manager i Magasin Lyngby, Michael Dupont.