Se billedserie Kunderne - primær kvinder og enkelte børn - stod klar til at indtage Magasin, der 26. august 1960 slog dørene op for første gang. Foto: Magasin du Nord Museum.

Magasin i Lyngby fylder 60 år: En tur down memory lane

Jubilæet markeres på forskellig vis hele ugen. 27. august fortæller Britta Smits, museumsinspektør ved Magasins Museum og forretningschef Michael Dupont om stormagasinets historie og rolle i lokalsamfundet

Det Grønne Område - 23. august 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

26. august 1960 kl. 8.59 stod borgmester Paul Fenneberg klar til at åben Magasin og byde kunderne indenfor. Men noget gik galt. Dørene ville ganske enkelt ikke åbne, og folk måtte tålmodigt vente udenfor, indtil en intern tekniker fik sat skik på anlægget. Og det var godt, at det lykkedes, for 15.000 borgerne strømmede indenfor denne dag for at handle i det 24.000 kvadratmeter store varehus, hvor 160 medarbejdere var ansat. Allerede to måneder senere måtte man ansætte ekstra personale - den såkaldte juleassistance. Det fortæller museumsinspektør Brilla Smits fra Magasins Museum.

Den 27. august fortæller hun og forretningschef Michael Dupont om stormagasinets historie og rolle i lokalsamfundet.

Her kan man blandt andet høre om, hvordan der på 2. sal blev anlagt et parkeringsdæk med plads til 60 biler. Det var det første forsøg med parkeringspladser i et stormagasin og varehus i Danmark.

To år senere blev det dog inddraget, da man havde brug for pladsen til salgsareal. Dette år blev også caféen udvidet, og Magasin og dets kunder fik nu ialt 35.000 kvadratmeter at blotre sig på.

Børnene kunne parkeres Målgruppen for Magasin i Lyngby var primært unge familier. For at sikre, at især mødrene kunne foretage alle de nødvendige indkøb i ro og mag, indførte Magasin to timers gratis børneparkering. Her kunne børn i alderen 3-6 år blive passet af en børnehavelærerinde. Ved modtagelsen blev barnets og moderens navn noteret, så der kunne kaldes på moderen over højttaleren, hvis det blev nødvendigt.

Har man lyst til at høre mere om Magasins historie og måske opfriske minder fra en svunden tid, så sker det 27. august kl. 17-18.30. Tilmelding skal ske på: https://magasin.nemtilmeld.dk/1251/