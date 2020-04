?Jeg glæder mig helt overordnet til, at byen langsomt bliver åbnet op igen, og der begynder at være liv ? både her i Magasin og også hos mine kollegaer rundt omkring i byen,? siger forretningschefen i Magasin, Michael Dupont. Foto: Lars Schmidt

Magasin føler sig klar til at åbne: 'Vi har plads nok til at holde reglerne'

I stormagasinet midt i Lyngby undrer man sig over, at man ikke får lov til at åbne. Forretningen er stor nok til, at der kan holdes afstand, man har håndsprit og kundetæller

Det Grønne Område - 23. april 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gradvise åbning af det danske samfund ovenpå den første, store nedlukning, som blev sat i værk midt i marts, er i gang. Men ikke alle får lov til at åbne, her i første omgang.

Storcentre og stormagasiner skal fortsat være lukkede, og det undrer man sig over i Magasin i Kgs. Lyngby.

Sammen med stormagasinets seks andre forretninger har Magasin Kgs. Lyngby været lukket siden midt i den anden uge af marts.

Store byggemarkeder, supermarkeder og andre store forretninger må gerne holde åbent. Men ikke Magasin. Det undrer forretningschef i Magasin Lyngby, Michael Dupont, der på linje med stormagasinets økonomidirektør mener at Magasin uden tvivl ville kunne overholde de gældende retningslinjer.

"Allerede dagene, inden vi lukkede, sikrede vi, at hver eneste kunde blev mødt med et smil, håndsprit og grundig information om, hvordan de skulle færdes i forretningen, så vi sammen kunne passe på hinanden," fortæller Michael Dupont.

Helt klar til at åbne Ifølge Michael Dupont er Magasin i Kgs. Lyngby helt klar til at kunne åbne, så snart myndighederne giver grønt lys.

Magasin i Lyngby har, ligesom stormagasinets andre forretninger, en størrelse, der gør det muligt at skabe rigtig god afstand mellem kunderne, ligesom der allerede inden lukningen blev brugt såkaldte kundetællere ved indgangene, så Magasin hele tiden vidste, hvor mange kunder der var i forretningen.

Der er dog lys i mørket, fortæller Michael Dupont.

Coronanedlukningen har nemlig givet den stormagasinet i Lyngby mulighed for at lave et nyt univers på dame-etagen, hvor kunderne kan opleve en helt ny service lounge. Noget som man i Magasin glæder sig til at vise frem, når de mange lokale kunder igen kan besøge butikken.

"De mere end 300 medarbejdere i forretningen glæder sig til at møde på arbejde igen og være en del af det fællesskab, vi har her i Magasin - også selv om det bliver med behørig afstand," fortæller Michael Dupont:

"Jeg glæder mig helt overordnet til, at byen langsomt bliver åbnet op igen, og der begynder at være liv - både her i Magasin og også hos mine kollegaer rundt omkring i byen."