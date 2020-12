Magasin er lukket: Køb dine julegaver online og hent dem på Kulturtorvet

Stålsathed for at sætte nødplanen i værk. Fortvivlelse over, at det ikke var nok, at man i månedsvis har gjort alt – og lidt til – det, som sundhedsmyndighederne har henstillet til.

I aftes kl. 18 kom dødsstødet til julehandelen i Magasin, da statsminister Mette Frederiksen varslede nedlukning af storcentre og stormagasiner fra morgenstunden i dag.

”Min umiddelbare reaktion er fortvivlelse. Vi har haft fuldstændig styr på det i hele perioden med julehandelen, de sidste to måneder. Vi har jo virkelig gjort præcis, hvad vi er blevet bedt om - og måske også mere til. Vi har været på forkant med situationen,” siger forretningschef Michael Dupont til Det Grønne Område:

”Nedlukningen kommer ikke bag på os. Vi prøvede det i otte uger i foråret. Vi har været klar til, hvad der måtte ramme os. Men man bliver alligevel frustreret over, at der ikke er kigget ind i, at vi har fuldstændig styr på det. Vi har haft kontrolbesøg og har aldrig fået anmærkninger,” siger han – og fortsætter:

”På én aften vælter alt det, vi har haft styr på i to måneder. Og man har ikke tænkt på, at folk nærmest er gået i panik, fordi man trykker på knappen, som man har gjort. Man må krydse fingre for, at vores medarbejdere kan holde jul uden at være blevet smittede. I går var risikoen større end på noget andet tidspunkt. Det stak fuldstændigt af.”

Hele natten til torsdag har Michael Dupont og medarbejderne arbejdet for at gøre Magasin klar til torsdag morgen.

Mad & Vin holder fortsat åbent, og det gør Magasins takeaway også. Og så har man oprettet en pakkeshop, der er nem at komme til – og hvor man kan hente de varer, man har bestilt på Magasins hjemmeside.

”Vi har været her stort set hele natten, har tømt pop-up julestuen og har flyttet vores pakkeshop ud på Kulturtorvet,” fortæller Michael Dupont:

”Vi har sørget for, at man kan booke vores services online og købe varer hos os online, som man stadig kan hente i sin lokale Magasin butik. Vi har åbent kl. 10-18 både i pakkeshoppen og Mad & Vin frem til og med 23. december. Man kan shoppe online til og med den 22. december kl. 12.00 – med forbehold for, at det vil kunne ændre sig.”

I pakkeshoppen kan man hente varer, der er købt på Magasin.dk, og GLS-pakker.

Torsdag arbejder Magasins medarbejdere på højtryk med at tømme den fysiske butik for varer og sende dem til Magasin onlinelager i Kolding.

”På den måde sikrer vi os, at der er varer nok til, at vores kunder kan gøre de sidste indkøb online,” siger Michael Dupont.