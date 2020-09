Magasin er klar med nyt onlineunivers

"I mere end 150 år har vi åbnet vores fysiske døre til en verden, som vi har gjort vores absolut bedste for at fylde med liv, inspiration, god stemning, spændende varer og høj service. Gennem årene har vores stormagasiner fået et løft, og vi har bygget et nyt Magasin i Aalborg. Nu vil vi også skabe magi på nettet, og derfor har vi knoklet i døgndrift for i dag at kunne lancere et helt nyt og meget mere personligt onlineunivers," siger Lise B. Thomsen, kommerciel direktør hos Magasin i en pressemeddelelse fra Magasin.