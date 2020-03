Magasin åbner sin afdeling for mad og vin

Her vil man kunne købe mærker som Summerbird, Hotel Chocolat, Lakrids by Bülow, Lyngby Vinkælder og Magasin M&V.

Fra i dag og hver dag frem mellem kl. 10 og 18 har Magasin Lyngby åbent i sin afdeling for Mad & Vin. Man kan komme til afdelingen via indgangen ved Magasin Torvet.

Desuden har Magasin fortsat åbent for take away hos: Lagkagehuset, Halifax, Homemate og Sticks & Suhsi