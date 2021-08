Madaffaldet stinker - og det bliver det ved med

I et læserbrev i denne uges avis løfter Lyngby-Taarbæk Forsynings formand, Peter Linde, sløret for, at man arbejder med muligheden for at gå tilbage til ugetømning - mod betaling. Men der er ingen hurtige løsninger, siger han:

"Lyngby-Taarbæk Forsyning har i kontrakten med renovatøren mulighed for at udbygge med ugetømning af beholderen med madaffald og restaffald i de tre sommermåneder. Det er vi ved at udregne prisen for. Det bliver selvfølgelig billigere end 1.250 kr. for tolv måneder, men ikke en fjerdedel, da der er startomkostninger til ekstra køretøjer og personale de tre måneder om sommeren. Det er et dilemma, for det er en ordning, ikke alle husstande har brug for."