Må ikke komme med ind: Spurvehusets forældre skal blive i haven

"Her sad en voksen i hvert område med tæpper og var klar til at tage imod børnene," fortæller Mette Hoby Andersen, der er leder i Børnehuset Spurvehuset i Sorgenfri.

"I dag er der kommet cirka 40 ud af de 100 børn vi normalt har, men i løbet af næste uge kommer de alle sammen. De, der er her i dag, har alle været trygge ved situationen," siger hun. En del af børnene er taget på tur i skoven, der ligger lige på den anden side af hegnet, resten fylder ikke så meget i den store have.

"Vi er i forvejen vant til at vaske hænder, så det er der ikke så meget nyt i. Det nye er, at de skal vaske hænder, når de kommer om morgenen med forældrenes hjælp."

"I weekenden bliver der sat pavilloner op, som vi kan bruge til at spise i. Det kommer bestyrelsen og hjælper med. Desuden bliver der meget mere udendørs ophold. Hvor hver gruppe måske tidligere har været på tur en eller to gange om ugen, bliver det nok nærmere fem gange om ugen fremover." De nye åbningstider, gør også sit til, at den nye virkelighed kan lade sig gøre i institutionen.

"Det er meget lettere at få det til at gå op med personalet, når alle kan være her hele tiden. Det interessante er også, at det nærmer sig de normeringer, vi gerne vil have," slutter Mette Hoby Andersen, der også lover, at plastikstrimlerne bliver skiftet ud med noget mere naturligt i næste uge.