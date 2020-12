Shakuhachi-spilleren Kiku Day, der har japansk-amerikanske rødder, har givet koncerter over det meste af verden

Lyt til og lær om luftens musik

Special guest er shakuhachi-spilleren Kiku Day, der har japansk-amerikanske rødder og har givet koncerter over det meste af verden. Hun spiller både traditionel japansk musik og ny musik komponeret for den enkle, men raffinerede bambusfløjte, der har opnået en stigende popularitet i de senere år.

Rudersdal Kammersolister opfører nogle af den klassiske tværfløjtes største hits: Mozarts fløjtekvartet i D-dur og Tågen Letter af Carl Nielsen. Det er også lykkedes musikerne at finde en fløjtekvartet fra romantikken, hvor fløjten ellers ikke blev brugt meget i kammermusikken, nemlig musik af Ferdinand Thieriot.

Koncerten er et led i et fire-årigt projekt om De Fire Elementer, der forener musik og videnskab. I denne sæson er elementet luft i centrum, og tidligere museumsdirektør for Musikmuseet, Lisbet Torp, fortæller om fløjtens fascinerende historie. Hun medbringer eksempler fra sin egen samling, som hun vil vise frem.