Lyngbys træner skifter øjeblikkeligt til superligaklub

Carit Falch forlader nemlig posten som cheftræner med øjeblikkelig virkning for at skifte til superligaklubben Vejle.

"Carit har været en god mand for os, og vi havde både håbet og forventet, at han skulle styre vores projekt gennem den kommende sæson i 1. division. Sådan skulle det ikke være. Det er Carits valg, og vi ønsker ikke at fastholde en medarbejder, der hellere vil være et andet sted. Så vi har fundet en god aftale med Vejle i stedet. Sådan er branchen, omend vi er overraskede og skuffede over Carits beslutning om at ville skifte væk," siger direktør Andreas Byder: