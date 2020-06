Mathias Hebo holdt tungen lige i munden og var i særklasse Lyngbys bedste mand mod Hobro. Arkivfoto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Lyngbys træner efter placering i sværeste pulje: 'Det er forfærdeligt'

Intet gik Lyngbys vej i Superligaens sidste runde i grundspillet. OB slog Esbjerg, AC Horsens knockoutede Brøndby og Hobro udlignede i sidste sekund mod Lyngby. Det betød, at Lyngby endte i den sværeste nedrykningspulje

Det var en flok skuffede Lyngby-spillere, der forlod banen efter 2-2 mod Hobro. Hjemmeholdets udlignende mål faldt langt inde i dommerens tillægstid og betød, at Lyngby endte i den vanskeligste nedrykningspulje og samtidig dumpede fra 8. pladsen ned på 10.pladsen og derved går glip af et par hundrede tusind kroner i tv-penge.

"Det er forfærdeligt. Det siger sig selv. Der mangler kun 5-6 sekunder. Lige nu er det tungt, men inden sæsonen ville vi have givet vores højre arm for at være, hvor vi er nu", sagde en ærgerlig cheftræner Christian Nielsen til klubbens hjemmeside efter kampen.

Livlig kamp Selv om Frederik Gytkjær efter kun tre minutters spil måtte udgå med en skade, startede Lyngby som lyn og torden og sad solidt på de første 20 minutter. Det gav en stor chance til Mathias Hebo, men hans hovedstød gik forbi mål.

Siden kom Hobro meget bedre med, og Patrick da Silva måtte agere redningsmand, da Hobros Emmanuel Sabbi blev spillet fri i dybden, rundede Thomas Mikkelsen og fik afsluttet.

Efter 41 minutter lagde Rezan Corlu et perfekt indlæg ind i feltet til Mathias Hebo, og denne gang svigtede Lyngbys klart bedste spiller i kampen ikke.

Kort inde i 2. halvleg udlignede Edgar Babayan på straffespark, klodset begået af Nicolai Geertsen.

Babayan havde chancen til at gøre det til 2-1, men Thomas Mikkelsen reddede. Efter at indskiftede Emil Nielsen og Marcel Rømer havde haft gode muligheder, kom Lyngby på 2-1, da Emil Nielsen blev sendt i dybden, fik kontrol over bolden og bragede den op i fjerneste målhjørne.

Hobro jagtede udligningen og lagde et tungt pres, men Lyngby holdt stand. Indtil de døende sekunder, da en tværaflevering fra venstre fortsatte helt over i modsatte side til en fri Simon Jacobsen, der sendte bolden i nettet via stolpen til 2-2.

Nu gælder det liv eller død Superligaens grundspil er nu afsluttet, og Lyngby (32 point) er endt i nedrykningsgruppe med OB (33 point), SønderjyskE (27 point) og Silkeborg IF (16 point).

Den anden gruppe består af Randers FC (35 point), AC Horsens (34 point), Hobro (23 point) og Esbjerg (18 point).

I begge grupper spiller klubberne seks kampe, ude og hjemme, mod de tre andre hold.

De to øverste hold kvalificerer sig til Europa Playoff. Nummer tre spiller mod nummer tre fra den anden pulje, hvor taberen rykker ned i 1. division. Det hold, der ender sidst efter de seks runder, rykker ligeledes ned.

Som det fremgår, havde det betydet en verden til forskel, hvis Lyngby var endt i den anden gruppe, hvor der ville have været langt ned til Hobros 23 point på den dødsensfarlige tredjeplads. Det var blevet en realitet, hvis ikke AC Horsens havde scoret sejrsmålet mod Brøndby to minutter før tid, eller hvis Hobro ikke havde udlignet til 2-2 mod Lyngby langt inde i overtiden.