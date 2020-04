Se billedserie Christian Nielsen håber snart at være tilbage på træningsbanen. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjaerbye

Lyngbys træner: Gradvis genåbning bør også omfatte Superligaen

Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen, finder det forsvarligt at genoptage træningen i mindre grupper

Det Grønne Område - 23. april 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det går stille og roligt. Lidt for roligt efter min smag".

Sådan lyder svaret fra Christian Nielsen, cheftræner i Lyngby Boldklub, da DGO spørger til status for superligaholdet.

Spillerne har i over en måned konditionstrænet for sig selv uden opsyn, men måske er der nye tider på vej. Enkelte superligaklubber har i nogle uger trænet deres spillere i mindre grupper, og måske kommer turen nu til Lyngby Boldklub.

"Regeringen er langsomt ved at genåbne Danmark, og det er forhåbentlig et tegn på, at det værste er overstået. Så nu mener jeg, at det må være moralsk forsvarligt at samle og træne spillerne i mindre grupper ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer", siger Christian Nielsen, der ser frem til et svar på Divisionsforeningens oplæg til myndighederne angående et regelsæt for træning og kampe. Et regelsæt, der blandt andet indeholder omklædning hjemmefra og coronatest inden kampe.

Stor risiko for skader Divisionsforeningen har tidligere foreslået tre scenarier for Superligaens afslutning. Alle tre scenarier vil betyde 10 uger til afvikling af de resterende kampe.

"I praksis betyder det, at spillerne får 10-14 dage sammen som hold til at blive klar til første kamp. De har ikke trænet sammen i syv uger, så risikoen for skader vil være ekstrem høj med så kort opstart. Man kan individuelt opbygge en vis grundform, men spillet så banen er så fysisk udfordrende, at det kræver længere forberedelse. Så jo før vi kan begynde træningen, desto bedre for spillerne. Bare 3-4 dage ekstra vil gøre en forskel".

"Jeg har hele tiden været fortaler for, at det ikke var moralsk forsvarligt at træne spillerne i mindre grupper, men med den gradvise åbning af Danmark kan det forsvares - både over for samfundet og sporten", siger Christian Nielsen.