Lyngbys talentarbejde udvides til U12

Lyngby Boldklub har et af Danmarks bedste akademier, og det er netop blevet udvidet, så grænsen nu går ned til U12-årgangen.

”Vi er en klub, der lever af talentarbejdet, og det er selvsagt vigtigt at give de bedste rammer for de unge talenter. Efter sommerferien kommer der en ekstraordinært talentfuld U12-årgang, så vores klare målsætning er at skabe Danmarks bedste U12-hold,” fortæller adm. direktør Andreas Byder.