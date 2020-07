Se billedserie Der bliver plads til 100 flere medarbejdere på det nyrenoverede rådhus. Men ikke alle. Foto: Lars Schmidt

Lyngbys rådhus skal total-renoveres: Det nye rådhus skal være borgernes hus

Om et år skal medarbejderne på Lyngbys gamle rådhus genhuses. For rådhuset skal renoveres - og indvies i april 2023. Øvelsen koster en kvart mia. kroner og vil give plads til flere medarbejdere. Og ikke mindst til borgerne.

Det Grønne Område - 13. juli 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev indviet, da Anden Verdenskrig var godt i gang. Og i det år, hvor det kan fejre sit 80-års fødselsdag, skal Lyngby Rådhus have en ansigtsløftning af de helt store.

Det skal gennemrenoveres fra yderst til inderst i en sådan grad, at alle de medarbejdere, som arbejder i huset til dagligt, i halvandet års tid skal genhuses for at kunne passe deres arbejde.

I april 2023 kommer de så tilbage til et rådhus, hvor de små kontorer på de buede gange er lavet om til storrumskontorer.

Det med ændringen til storrumskontorer vil umiddelbart være den mest omsiggribende ændring af rådhuset. Resten er renovering af den grønlandske marmor på facaderne, af toiletter, af døre og vinduer. Og så også, at der laves borgerzoner på rådhuset, som efter indvielsen vil kunne bruges af borgerne, når medarbejderne er gået hjem.

Rådhusrenoveringen vil stå i 236 mio. kroner. En kvart mia.

"Jeg kan godt forstå, at man spørger, hvorfor vi bruger penge på rådhuset, når vi også har skoler og daginstitutioner, der skal renoveres. Men det er ikke et enten-eller. Vi har nærmest ikke brugt penge på rådhuset siden 1938, så der skal investeres i det," siger borgmester Sofia Osmani (K) til Det Grønne Område:

"Vi kan ikke lade være med at have et rådhus. Vi kan ikke lade være med at have arbejdspladser, som lever op til arbejdsmiljøreglerne. Spørgsmålet er ikke, om vi skal renovere rådhuset eller ikke. Spørgsmålet er, om vi skal renovere eller sælge det og bygge noget andet. Prisen er nogenlunde den samme."

Tilbygning Netop fredningen kom for år tilbage i vejen for at udvide det gamle rådhus. Det var i Venstre-borgmester Søren P. Rasmussens tid - for otte-ti år siden.

"Vi har været i gang med rådhusprojektet i ti år, så vi har godt vidst, at det stod galt til. Det er langsomt blevet værre. Der var et vedligeholdelsesefterslæb. I Søren P. Rasmussens tid var der arkitektkonkurrence om en tilbygning til rådhuset. I den forbindelse blev der rejst en fredningssag, som resulterede i en fredning af rådhuset, så strategien måtte laves om. Med en fredning skal vi søge om alting. I de sidste seks år har vi været i dialog med fredningsmyndighederne om, hvordan vi gør det her. Alt skal laves i respekt for husets historie," siger borgmesteren:

"Da vi i forbindelse med markeringen af Befrielsen skulle sætte lys i alle rådhusets vinduer, var jeg rundt i alle kontorerne i huset. Selv jeg, der kender rådhuset, blev ret chokeret over, hvor kummerlige forhold, der er i det her hus. Det er så påkrævet at få det renoveret. Det trækker, vi har boltet vinduerne fast, så de ikke ryger ud. Det er jo helt urimelige arbejdsvilkår."

Flytning Da fredningen af rådhuset forhindrede en udbygning, var næste skridt at kigge på enten en renovering af huset eller at bygge et andet sted eller flytte ind i et erhvervslejemål ude i byen.

"Vi har haft debatten i kommunalbestyrelsen, da vi fik fredningen, og kunne se, at projektet var besværligt, tidskrævende og dyrt. Da valgte vi at afsøge mulighederne for at placere vores administration et helt andet sted, så vi var i sidste periode ude at kigge på tomme erhvervslejemål og vurderede økonomien i forhold til økonomien i at rebovere rådhuset. Der er ikke noget, der tyder på, at det vil være væsentligt billigere at flytte i noget nyt - som vi enten selv skal bygge eller overtage fra andre - i forhold til at renovere huset her," siger Sofia Osmani:

"Forudsætningen for at rykke ud vil være, at vi sælger bygningen her. For de samme penge ender vi med en ny og moderne bygning. Men vi ender også med et historisk fredet rådhus, som ikke længere vil være vores - med det mener jeg alle borgernes. Det vil være synd og også historieløst. Havde der været et stort økonomisk rationale i at gøre det, havde det været noget andet. Men når økonomien har været nogenlunde den samme, har det været lettere at satse på huset her. Så er det historien, som vægter tungest," understreger hun.

Ikke alle i huset Det bliver ikke alle kommunens administrative medarbejdere, som kan flytte ind i det nyrenoverede rådhus i 2023.

"Ja, ulempen er, at vi ikke vil kunne samle alle i huset her. Men vi vil få plads til 100 flere end i dag, så vi kommer op på 355 ud af de i alt 560 medarbejdere. Når vi får plads til flere end i dag, betyder det, at vi på den lange bane vil spare husleje ude i byen," siger borgmesteren og fortæller om de nye planer for fremtidens Lyngby Rådhus:

" Vi laver borgerrettede zoner - også i byrådssalen. I dag har vi et rådhus, der har åbent i kommunens åbningstid. Og så er det låst af og lukket resten af tiden. I virkeligheden bruger meget få borgere vores rådhus - også når nu Borgerservice ligger i Lyngby Storcenter. Det her er lidt en lukket kasse. Og rådhuset skal jo være borgernes hus. Demokratiet skal være inkluderende og favnende," siger hun:

"I dag kan vi ikke afskærme kontorerne med fortrolige oplysninger, så borgerne kan færdes udenfor åbningstid på rådhuset. Det vil vi gerne gøre op med. Hvorfor kan der ikke være møder i mødelokalerne om aftenen og i weekenden? Der er jo lokalemangel."

Genhusningen Fra sommeren 2021 vil genhusningen af medarbejderne finde sted. De spredes ikke for alle vinde, men flere steder rundt om i byen. Primært i lokalerne på Toftebæksvej i Lyngby Storcenter.

Men det store hus på Jernbanepladsen 22 lige ved rådhuset skal også bruges, ligesom lokaler på Rustenborgvej og i Idrætsbyen skal bruges til genhusning af rådhusets medarbejdere.

Hvor der skal holdes kommunalbestyrelsesmøder, vides endnu ikke.

"Vi satser på at finde et sted i kommunen, men det kan jo faktisk også være mest gangbart at holde det i en byrådssal i en af nabokommunerne," siger Sofia Osmani - og slutter:

"Vi har en stram tidsplan. Vi skal nå at være færdige med facaderenoveringen, inden der etableres køreledninger til letbanen, og letbanen kommer i drift. For herefter vil vi ikke kunne renovere facaden ude, at letbanen skal stoppe. For det vil være for farligt. Vi har et vindue, som vi er nødt til at handle i."

Renoveringen Med renoveringen af rådhuset vil kommunens medarbejdere få mere nutidige rammer. Der vil blive en større sammenhæng mellem etagerne, en optimering af pladsen i huset, en større variation af arbejdsmiljøerne, og der vil blive bedre muligheder for samarbejde og sparring. Og så vil indeklimaet blive forbedret.

De områder, som borgerne vil få adgang til efter fyraften, vil være kantinen og mødesalen på femte sal, møderummene på alle de øvrige etager samt byrådssalen.