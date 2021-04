Se billedserie Ældre Sagen er rystet over, hvor mange plejehjemsbeboere der er blevet smittet med corona. Det kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke være bekendt, siger formanden. Arkivfoto

Lyngbys plejehjem hårdere angrebet af corona end plejehjem i andre kommuner: Hvad skal man lægge i det?

Coronasmitten har i højere grad sneget sig ind på plejehjemmene i Lyngby-Taarbæk Kommune end i nabokommunerne og på landsplan, viser tal fra Statens Serum Institut og kommuner

Det Grønne Område - 14. april 2021 kl. 11:40 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

I Lyngby-Taarbæk Kommune er markant flere plejehjemsbeboere blevet smittet med corona, end det er tilfældet på landsplan og i nabokommunerne. Af de smittede, som døde med corona, ligger Lyngby-Taarbæk Kommune også højt. Det viser tal fra Statens Serum Institut og fra de omkringliggende kommuner.

Det Grønne Område har fået aktindsigt i tallene for Lyngby-Taarbæk Kommune fra Statens Serum Institut, mens tallene fra landsplan er offentligt tilgængelige. For at sætte tallene i perspektiv har Det Grønne Område også spurgt nabokommunerne, hvordan situationen ser ud hos dem.

Hvad betyder tallene?

Professor i virologi Allan Randrup Thomsen, som er blevet forelagt tallene, kalder det en tilfældighed, at Lyngby-Taarbæk Kommune klarer sig dårligere end nabokommunerne og resten af landet, når det kommer til antal smittede plejehjemsbeboere. Han påpeger ligeledes en række forbehold, man bør tage, når man læser tallene.

Det samme gør borgmester Sofia Osmani (K), som ikke udelukker, at smitten kunne være lavere, hvis de ældres hverdag var yderligere begrænset.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S), understreger, at hun på plejehjemmene oplever medarbejdere, som har gjort alt, hvad de kan under meget svære omstændigheder.

Til gengæld ser både Ældre Sagen og Seniorrådet med bekymring på tallene. Ældre Sagen kalder dem rystende og peger på et forhold som de seneste års besparelser, som man mærker en negativ konsekvens af. Seniorrådet ønsker en redegørelse fra Social- og Sundhedsudvalget.

Kan skyldes besparelser Formand for Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk Kommune, Poul Andersen, siger om tallene:

"Det er rystende, at Lyngby-Taarbæk ligger så højt iforhold til landsgennemsnittet. Det er ikke bare lidt højere, men procenttallene er jo over dobbelt så høje, både hvad angår smittede og døde. Det kan Lyngby-Taarbæk Kommune ikke være bekendt. Det er pinligt, men måske ikke så overraskende. Adskillige tilsynsrapporter har peget på kritisable forhold på plejehjemmene," siger han og fortsætter:

Fakta Corona på plejehjem

Tallene for landsplan og Lyngby-Taarbæk Kommune er fra 27. januar 2020 til 8. marts 2021. Det Grønne Område har efterfølgende spurgt nabokommunerne, hvordan deres tal ser ud.



Lyngby-Taarbæk Kommune

Plejehjemsbeboere: 530



Smittet med corona: 103 - 19,4 procent



Døde med corona: 29 - 5,5 procent



Smittede, som er døde med corona: 28 procent



Hele landet

Plejehjemsbeboere: 40.000 cirka



Døde med corona: 923 - 2,3 procent



Smittet med corona: 3.685 - 9,2 procent



Smittede, som er døde med corona: 25 procent



Rudersdal Kommune

Plejehjemsbeboere: 483



Smittet med corona: 35 - 7,2 procent



Døde med corona: 13 - 2,7 procent



Smittede, som er døde med corona: 37 procent



Gladsaxe Kommune

Plejehjemsbeboere: 790



Smittet med corona: 107 - 13,5 procent



Døde med corona: 19 - 2,4 procent



Smittede, som er døde med corona: 18 procent



Gentofte Kommune

Plejehjemsbeboere: 834



Smittet med corona: 91 - 11 procent



Døde med corona: 22 - 2,6 procent



Smittede, som er døde med corona: 24 procent



Furesø Kommune

Plejehjemsbeboere: 253



Smittet med corona: 33 - 13 procent



Døde med corona: 7 - 2,8 procent



Smittede, som er døde med corona: 21 procent







Om, hvorvidt besparelserne på området har haft en negativ indvirkning, svarer udvalgsformand Bodil Kornbek:

"Det er altid vanskeligt at stå mellem livet og døden. Det har for mange været svært ikke at kunne være nær deres kære, som har ligget for døden med og uden corona. Det er ikke et spørgsmål om økonomi. Et ved vi allerede - den øgede rengøring og hygiejne har haft betydning for den samlede dødelighed, som er lavere end normalt."

På trods af besparelser påpeger borgmester Sofia Osmani, at Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt de kommuner, der bruger flest penge på ældreområdet.

"Vi er den kommune i landet, der bruger fjerde flest penge på området per borger over 65 år. Ser vi isoleret på de plus 80-årige, indtager vi en 23. plads. Jeg har på den baggrund svært ved at se, at vores budgetter på området kan forklare udsving i tallene. Tallene svinger da også mellem vores plejehjem - til trods for, at de jo har samme økonomi," siger hun.

Skal undersøges Seniorrådets formand, Jørn Gettermann, fortæller, at rådet ønsker, at tallene skal undersøges nærmere.

"Vi finder tallene bekymrende. Antallet af coronadødsfald er dobbelt så højt som i de andre kommuner og på landsplan. Derfor vil vi bede Social- og Sundhedsudvalget om en redegørelse og en reaktion," siger han og giver sit bud på, hvad årsagen er.

"Det kan være, at en pårørende har været superspreder. Det kan være hygiejnen på stedet. Det kan være personalet, som har været smittet. Der er så mange muligheder. Hvis det er tilfældigt, så er der ikke noget at gøre. Men det skal undersøges," siger han.

Vigtigt med forbehold Professor i virologi Allan Randrup Thomsen vurderer dog, at tallene ikke nødvendigvis får Lyngby-Taarbæk Kommune til at se dårligere ud end nabokommunerne og landsgennemsnittet.

"Tallene er inden for den variation, man kan forvente, så jeg vil nødigt hænge kommunen eller medarbejderne ud for at være sjuskede eller tage tingene mindre alvorligt. Det er bare sådan, at der vil være en variation fra kommune til kommune. Jeg tror, at det er tilfældigt, at det ser ud, som det gør. Men det vil kræve en større statistisk analyse," siger han og fortæller, hvilke forbehold man bør tage, når man læser tallene:

"Det kan være sammensætningen af beboere, om de er særligt sårbare eller politikken om adgang til plejehjem. Hvis kommunen tager friske ældre ind på plejehjemmene, så er risikoen ikke den samme. Det kan også være kvaliteten i personalet og personaleomsætningen. Det kan være de fysiske rammer. Det kan også være antallet af plejehjem. Får en kommune med et stort plejehjem først smitten inden for døren, så kan det gøre en forskel. Mange ting kan spille ind i sådan en sammenligning," siger han og fortæller, om besparelser på området kan have negative konsekvenser i forhold til smitten.

"Jeg er ikke samfundsmediciner, men logisk er det klart, at har man dårlig normeringer, og dermed mere travlt, vil det ikke være fremmende for god hygiejne. Der kan ske ting, som ikke var sket, hvis man var mindre presset. Føler personalet sig ikke værdsat på arbejdspladsen, bidrager det også til personaleomsætning. Jo mere erfarent personale, jo mere kompetent udført arbejde. Jo mere kvalificeret personale, jo mere overskud har man til at klare infektioner, for eksempel corona."

Varsom med at fortolke Borgmester Sofia Osmani er blevet forelagt tallene. Hun understreger dog, at hun ikke har haft tid til at få verificeret dem.

"Generelt skal man være varsom med at tolke for meget på smittetallene og deres årsager. Når der er sagt, så ser jeg naturligvis helst, at tallene er så lave som muligt - og det gør vi da også, hvad vi kan, for at sikre. Der skal dog meget lidt til at skabe udsving og et coronaudbrud på et enkelt plejehjem kan hurtigt skabe store udsving," siger hun.

- Er det godt nok? Eller har Lyngby-Taarbæk Kommune kunnet gøre mere for, at tallene var bedre?

"Vi har fulgt de retningslinjer, der er udstukket, og vores medarbejdere har ydet en kæmpe indsats for at holde smitten ude under ekstremt vanskelige forhold. Jeg skal ikke kunne udelukke, at smitten kunne have været lavere, hvis de ældres hverdag var blevet yderligere begrænset. Men det har også været vigtigt at sikre en tålelig dagligdag for beboerne," siger hun.

Handler om mennesker Spørger man udvalgsformand Bodil Kornbek, hvad hun hæfter sig ved, svarer hun:

"Tallene er svære at forholde sig til. Men det er ikke bare et spørgsmål om tal, men om mennesker. Ethvert dødsfald er forbundet med sorg, smerte og savn. Vi er dybt berørte, når vi ser vores nærmeste dø. Grundet pandemien og restriktionerne var det især i begyndelsen svært for pårørende at tage afsked med deres nærmeste på en for dem ordentlig og værdig måde. Det var hårdt," siger hun og svarer på, om Lyngby-Taarbæk Kommune har klaret sig godt nok:

"Medarbejderne er meget opmærksomme på smittefare, har været angste for udbrud og for, hvad det kan betyde for de ældre. De gjorde og gør alt, hvad de kan. Men fakta er, at vores medarbejdere kom sidst i køen ved tildeling af blandt andet værnemidler, og samtidig har de forholdt sig til mange ændringer i retningslinjerne. Ingen ønskede, at ældre skulle dø med corona, og jeg er sikker på, at vi alle løbende har spurgt os selv 'kan vi gøre mere?'," siger hun.