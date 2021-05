Lyngbys nedtur fortsatte i Haderslev

Lyngby havde taget konsekvensen af, at kontrakten med Thomas Mikkelsen ikke er blevet forlænget og givet chancen i målet til hans formodede afløser, Frederik Schram. Også ellers stabile og formstærke Kasper Enghardt var blevet bænket til fordel for Frederik Winther.

Det gik, som det plejer, fristes man til at sige: Lyngby var spilstyrende, skabte mange chancer, men kunne ikke få bolden over stregen. Og endte med at tabe 2-0 til pokalfinalisterne fra SønderjyskE.

Den nye mand i målet, der er fra Island og ligesom Marcel Rømer og Christian Greko Jakobsen har en fortid i netop SønderjyskE, var stort set arbejdsløs i de første 45 minutter, som Lyngby klart dominerede.

Kun en enkelt gang blev han udfordret, og da fik han kun hånden på en afslutning fra Rilwan Hassan, så bolden gik i nettet via stolpen.

Da var der spillet 36 minutter, og hjemmeholdet havde været sjældne gæster i Lyngbys straffesparksfelt.

Lyngby derimod havde flere nærgående forsøg. Mathias Hebo havde efter ti minutters spil et godt forsøg, der gik lige forbi mål, og tre minutter senere forsøgte Kevin Tshiembe sig med et hovedstød, der blev reddet på målstregen af Andreas K. Jakobsen.

Siden kom Mathias Hebo, der totalt dominerede midtbanen, til en kvalificeret afslutning, inden Rasmus Thellufsen afsluttede et perfekt Lyngby-angreb med at sparke over et totalt tomt mål. En elendig afslutning af manden, der sidste år blev købt i AaB for at løse Lyngbys manglende målfarlighed.

Efter pausen fortsatte Lyngby-dominansen. Mathias Hebo spillede på tværs til Magnus Kaastrup, som sendte bolden lige i næverne på Lawrence Thomas, som siden reddede et hovedstød fra Kasper Jørgensen.

I den anden ende af banen var det tæt på at gå galt, da Kevin Tshiembe mistimede et indlæg, så Haji Wright kom fri, men Frederik Schram reddede paragrafferne. Kort efter sørgede SønderjyskE’s målmand for, at Magnus Warming ikke kom på måltavlen.

Kevin Tshiembe blev sendt helt i front for at ændre slagets gang, og netop indskiftede Jens Martin Gammelby fik en stor mulighed på Victor Torps præcise frispark, men endnu engang diskede Lawrence Thomas op med en feberredning.

I stedet lukkede og slukkede Haji Wright i det 89. minut, da han rundede Pascal Gregor og passerede Frederik Schram med en flad afslutning.

”Jeg er tilfreds med rigtig mange ting”, sagde Lyngbys altid positive cheftræner Carit Falch efter kampen.

Mon dog, når han genser kampen på video.