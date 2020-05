Lyngbys håndbolddamer går spændende tid i møde

90 procent på plads

"Vi er kommet 90 procent på plads, selv om jeg naturligvis ikke kan udelukke, at en spiller eller to får et godt tilbud fra en anden klub. Vi er super glade for oprykningen til 1. division, hvor målsætningen er at overleve og konsolidere os", siger Stig Oest, der tror, at nogle konkurrenter må sænke den økonomiske barre, fordi deres sponsorer kører for nedsat blus på grund af corona.