Se billedserie Booklovers er et meget populært tilbud til de 10-12årige, der finder stede flere gange i løbet af efteråret.

Send til din ven. X Artiklen: Lyngbykultur er på vej til din postkasse: 'Vi har steppet op her til efteråret' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngbykultur er på vej til din postkasse: 'Vi har steppet op her til efteråret'

'Krydsfelt' er kodeordet for efterårets mange arrangementer på Stads-biblioteket, Frieboeshvile og Sophienholm. Tilmeldingen starter 10. august kl. 12.

Det Grønne Område - 04. august 2021 kl. 15:55 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

I disse dage skal man holde et ekstra vågent øje med sin postkasse. For i denne vil alle borgere i Lyngby-Taarbæk kommunen finde den husstandsomdelte folder 'Lyngbykultur - Efterår 2021'.

På forsiden ses forfatteren Jesper Wung-Sung og på bagsiden en pige, der lytter til en hemmelighed gennem en hjemmelavet 'telefon'.

Kataloget er nemlig delt i to dele. En for de voksne og en for børn, unge og børnefamilier.

Og der er rigeligt at vælge imellem. Så meget at man kan blive helt stresset ved tanken om alt det, man gerne vil deltage i. Og alt det, man måske ikke finder tid til.

"Vi oplever, at folk har stor lyst til at komme til aktiviteter. Og vi glæder os til at komme igang igen," siger kultur- og bibliotekschef Jeppe Bjørn og tilføjer:

"Fordi der har været så megen nedlukning, har vores fokus i tilrettelægning af arrangementerne ligget i det fysiske møde mellem mennesker. Det trænger vi til, og jeg synes, at vi har steppet op her til efteråret og lavet et virkelig godt katalog."

Efterårssæsonen byder på både byvandringer, koncerter, teater, oplæsninger, workshops, forfatterbesøg og saloner på de tre steder: Sophienholm, Stadsbiblioteket og Stadsarkivet/Frieboeshvile, der er samlet under paraplyen 'Lyngbykultur'.

Kunstnerromaner En strøming i tiden er de såkaldte kunstnerromaner.

Jesper Wung-Sung har høstet stor anerkendelse for sin seneste roman Kvinde set fra ryggen om Ida Hammershøj. Rakel Haslund-Gjerrild har ladet sig inspirere af Kristian Zahrtmanns sanseligee malerier, og har skrevet romanen Adam i Paradis.

Det vil være leder af Sophienholm Kunsthal, Barbara Læssøe Stephensen, der møder de to forfattere til en samtale om mødet mellem kunst og skrift.

"Barbara har en stor faglighed indfor både kunst og litteratur, og hun har påtaget sig rollen som professionel facilitator ved disse arrangementer. Det er et fagligt krydsfelt, som vi har store ambitioner om, at vi skal dyrke i endnu højere grad," siger Jeppe Bjørn.

Et andet eksempel på et fagligt krydsfelt er kuraterede gå-ture.

Her vil skiftende forfattere, filosoffer og kunstnere guide rundt i og omkring Sophienholm i forbindelse med udstillingen 'Gå', der starter den 22. august.

Generationer mødes For de morgenfriske, der enten er på pension eller har mulighed for først at møde lidt senere på arbejdet et par dage i september og oktober, er der wake-up calls med blandt andre Asser Amdisen, der fortæller om sin bog 'En romersk mønt og hvad deraf fulgte'. Thomas Hebsgaard taler om klimaforandringer, og Anders Langballe og Martin Flink fortæller om deres vanvittigt hektiske liv i mediebranchen. I øvrigt appellerer disse arrangementer også til gymnasieklasserne.

De seneste to arrangementer er en del af faglitterær festival, der forhåbentlig bliver gennemført i efteråret og ikke lagt ned, som det sidst var tilfældet.

Et krydsfelt er også, at man har sat sig for at lave arrangementer, der på en og samme tid henvender sig til en bred målgruppe. Og samler folk på tværs af generationer.

"Og så har vi lagt os i selen at lave mange arrangementer, der samler folk generelt. Vi vil meget gerne yde en aktiv social indsats mod ensomhed, som har været udbredt under nedlukningen," siger Jeppe Bjørn.

Mange aktiviterer for børn For børn med eller uden følge af voksne er der også meget at glæde sig til de kommende måneder: læseklubber, tidsrejse til antikkens verden i samarbejde med Frieboeshvile, faglitterær festival for børn i oktober, efterårsferieaktiviterer, bålhistorier, kreative værksteder, musik og spøgelsesjagt, for blot at nævne nogle få af de mange arrangementer, der finder sted på Stadsbiblioteket, Friboeshvile og Sophienholm.

Kataloget kan allerede nu hentes på bibliotekerne.

Mange af arrangementerne kræver tilmelding og denne starter den 10. august kl. 12.