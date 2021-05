Se billedserie Alexander Askbo Nordqvist er blevet meget klogere på Danmarks klimaudfordringer det seneste halve år, hvor han har været en del af et nationalt borgerting. Foto Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Lyngbyborger har bidraget til 117 gode ideer til grøn omstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngbyborger har bidraget til 117 gode ideer til grøn omstilling

Det seneste halve år er Alexander Askbo Nordqvist fra Lyngby blevet meget klogere på klimaudfordringer og grøn omstilling

Det Grønne Område - 29. maj 2021 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Da Alexander Askbo Nordqvist for mere end et halvt år siden blev ringet op og spurgt om han ville være med i et nationalt "Klimaborgerting", var han ikke et øjeblik i tvivl.

"Jeg sagde ja med det samme," siger han glad, og det fortsatte han med indtil han endte blandt de 99 udvalgte danskere.

"Det var en god mulighed for at blive klogere på noget som jeg ikke synes jeg vidste, så meget om," siger han.

Fredag den 28. april afleverede Danmarks klimaborgerting på et digitalt møde deres 117 anbefalinger til Christiansborg. I fem måneder har deltagerne i borgertinget arbejdet på at komme med forslag til løsninger på klimakrisen.

En af dem er Alexander Askbo Nordqvist, der bor i Lyngby Vest. Til dagligt arbejder han hos Microsoft i Lyngby, som partnerløsningschef. Sammen med de andre deltagere er han repræsentativt udvalgt af Danmarks Statistik ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst.

I første omgang var det planen, at borgertinget skulle mødes tre weekender, men corona betød, at arbejdet i stedet måtte foregå virtuelt, og det blev derfor konverteret til en lang række aftensamlinger med forskellige temaer. Typisk fik borgertinget et oplæg fra en eller flere eksperter, så de var klædt på til den efterfølgende diskussion.

"Jeg synes der har været et en god disciplin og et godt fremmøde og indbyrdes har folk været gode til at hjælpe hinanden også når teknikken drillede," siger Alexander.

Men det har også været intensivt. 46 forskellige eksperter er kommet med oplæg. Nogle professionelle andre fra interesseorganisationer.

"Så har det været vores opgave, at diskutere, hvorfor de siger som de gør og selv danne os en mening," siger Alexander.

Den meningsudveksling er sket på tværs af politisk observans og ikke mindst geografisk placering. Og det har blandt andet givet et indblik i de geografiske forskelle.

Det giver eksempelvis god mening at tale jordvarme, når man har en 5000 kvadratmeter stor grund i provinsen, mens fjernvarme er noget mere relevant i et rækkehus i Lyngby. En forbedret offentlig transport i hovedstadsområdet kan også få flere til at droppe bilen, mens bilen i de mere tyndt befolkede egne af landet er den fornuftigste løsning.

Politikerne lyttede Ud fra de faglige oplæg, fælles debatter og afstemninger er medlemmerne af borgertinget nået frem til 117 forslag, som fredag den 28. april blev afleveret til politikerne på Christiansborg på et online møde klokken 13.

Fakta Borgertingets medlemmer er udvalgt på tværs af landsdele, alder, køn, uddannelse og beskæftigelse, så de repræsenterer hele befolkningen bedst muligt. Det er Danmarks Statistik, der har stået for udvælgelsen



På Borgertingets samlinger er medlemmerne blevet fagligt klædt på af en lang række eksperter. De tæller blandt andre Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen, som er professor ved Aalborg Universitet, og Katherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet.



Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.



Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.



Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer som koordinerende sekretariat for Borgertinget. Borgertingets medlemmer er udvalgt på tværs af landsdele, alder, køn, uddannelse og beskæftigelse, så de repræsenterer hele befolkningen bedst muligt. Det er Danmarks Statistik, der har stået for udvælgelsenPå Borgertingets samlinger er medlemmerne blevet fagligt klædt på af en lang række eksperter. De tæller blandt andre Peter Mølgaard, som er formand for Klimarådet, Brian Vad Mathiesen, som er professor ved Aalborg Universitet, og Katherine Richardson, som er professor ved Københavns Universitet.Borgertinget er en del af aftalen om klimaloven, som regeringen indgik den 6. december 2019 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.Koncept og program for Borgertinget er udviklet i samarbejde med Teknologirådet, der også står for faciliteringen af Borgertingets samlinger.Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fungerer som koordinerende sekretariat for Borgertinget. I alt arbejdede borgertinget med 19 hovedemner, hvor Alexander Askbo Nordqvist havde fået til opgave at præsentere anbefalingerne på det område, der handlede om langsigtede investeringer fra stat og pensionsselskaber.

"Det var lidt en udfordring at koge det ned til to minutter og 15 sekunder, men det gik godt. Jeg synes også den dialog, der var efterfølgende bar præg af, at politikerne lytter og tager vores arbejde seriøst," siger han.

Klimaminister Dan Jørgensen kom da også med en rigtig stor tak til medlemmerne af Klimaborgertinget for at gå så aktivt ind i klimakampen og påtage sig den vigtige rolle.

"Den grønne omstilling er et samfundsprojekt, der påvirker os alle, og som vi alle skal bidrage til for at nå i mål med.

Derfor er det vigtigt, at vi får samlet alle gode input og ideer fra hele landet, så vi kan tage dem med i arbejdet her på Christiansborg, sagde klimaministeren i forbindelse med præsentationen af anbefalingerne.

Anbefaling, der spænder bredt og omhandler alt fra forslag om undervisning i klimakrisen i folkeskolen til klimafgifter, nye madvaner og en grøn grundlov.

"Jeg er imponeret over de gode og gennemarbejdede forslag, Borgertingets medlemmer kommer med. Særligt i lyset af at samlingerne har været digitale på grund af corona. Der er for eksempel gode forslag om mere folkeoplysning og borgerinddragelse. Vi vil se på, hvordan vi kan få nogle af dem med i det udspil til bedre klimaadfærd, vi kommer med inden sommer. Nu ser jeg frem til dykke mere ned i de enkelte anbefalinger", siger klimaminister Dan Jørgensen.

Arbejdet er ikke slut Alexander Askbo Nordqvist synes selv han er blevet meget klogere undervejs.

"Det er sundt at blive tvunget til at se tingene i et lidt større samfundsperspektiv, og jeg har da også fået flyttet nogle holdninger undervejs," siger Alexander.

Han står også tilbage med følelsen af, at danskerne er villige til at gøre meget, hvis det er ved hånden og til at finde ud af. Det er affaldssortering et godt eksempel på.

Og indsatsen for klimaet er langt fra slut, det er Klimaborgertingets arbejde heller ikke, for de er langt fra færdige med at diskutere grøn omstilling. Planen er derfor, at de skal møde igen til efteråret.