Lyngby underkendt af Fredningsnævnet: Skal blive enig med Gentofte om godkendelse af Bakken

Lyngby og Gentofte har i årevis ikke kunnet blive enige om Bakkens miljøgodkendelse. Det kan de stadig ikke. Nu har Miljøklagenævnet bedt de to kommuner, som ligger så tæt og er så langt fra hinanden, om at blive enige.

Det Grønne Område - 17. februar 2020 Af Lars Schmidt

Det bord, som Lyngby-Taarbæk og Gentofte skal mødes om for at blive enige om en miljøgodkendelse af Bakken, bliver dækket med en dug af hårde beskyldninger, modvilje og dyb, årelang uenighed.

Efter klage fra Gentofte Kommune har Miljøklagenævnet nu ophævet den miljøgodkendelse, som Lyngby-Taarbæk Kommune gav verdens ældste forlystelsespark tilbage i maj 2017.

Gentofte har klaget over støj og trafik til Bakken, som ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune, men som har sin store parkeringsplads placeret i Gentofte Kommune.

De to kommuner er, fordi Bakken ligger begge steder, tvunget til at blive enige. Det har de ikke kunnet blive, og derfor udstedte Lyngby-Taarbæk - uden om Gentofte - en miljøgodkendelse for snart tre år siden.

Miljøgodkendelsen er med til at definere, hvornår og hvor længe Bakken må holde åbent, hvilke forlystelsestyper der må være, hvor meget de må larme og meget andet.

I Lyngby-Taarbæk Kommune raser man over, at Miljøklagenævnet underkender kommunens godkendelse, og man skyder direkte på Gentoftes borgmester, Hans Toft.

Toft overlader dog sit forsvar til sin teknik- og miljøudvalgsformand. Som også skyder med skarpt.

Imens sidder man på Bakken og føler sig som gidsler i en sag, der synes uden ende. Og uden løsning.

Tilbage til start for tredje gang

"Vi fortsætter, fordi Lyngby-Taarbæk jo med rette har kompetence til, at vi kan åbne den 3. april, og det gør vi efter den miljøgodkendelse, der ligger fra maj 2017. Og så tager Lyngby-Taarbæk initiativ til endnu engang at forsøge at komme til rette med Gentofte. Vi kan ikke leve med, at kommunerne ikke kan finde ud af det," siger Nils-Erik Winther, direktør for A/S Dyrehavsbakken, til Det Grønne Område:

"Det er tredje gang, at man siger 'tilbage til start' og beder kommunerne om at snakke sammen. Som jeg oplever det, er det meget, meget svært. Bakken er gidsel i alt det her. Jeg er jo lidt ked af, at vi ikke kan få en miljøgodkendelse, som vi fremadrettet kan rette os efter, så vi kan komme videre. Vi har ikke haft en miljøgodkendelse i over 20 år. Så vi lever lidt uden at vide, hvad der sker om tre og fem år. Det er ikke holdbart, og det er heller ikke rimeligt."

Nils-Erik Winther mener, at miljøgodkendelsen er med til at sikre Bakkens fremtid.

"Nu er vi ikke længere kun en sommerpark, men en sæsonpark med åbent i efterårsferien og til jul. Det er jo den måde, forlystelsesparker over hele verden vækster på, overlever på," forklarer han:

"Vi møder stor forståelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune på alle niveauer i Dyrehavsbakkens kamp for at være en nutidig, attraktiv forlystelsespark i Dyrehaven. Det betyder, at vi har mulighed for også at have åbent i efterårsferien. Som alle andre forlystelsesparker skal vi have lov til at holde åbent, når skolerne har ferie. Vi lukker jo ned kl. 21 og kl. 18 om søndagen. Og vi kan jo ikke være det eneste tilfælde, der har en parkeringsplads i en anden kommune. Vi kan jo ikke drive en forlystelsespark uden en parkeringsplads," siger Nils-Erik Winther:

"Vi har en glimrende dialog med grundejerforeningen i Gentofte, så vi har et godt forhold til vores naboer. Selvfølgelig vil der være peaks, glædeshvin, udfald af "støj". Det er jo en forlystelsespark. Vi gør så meget, men selvfølgelig kan man høre en forlystelsespark, hvor der er gang i den."

River sig i håret I Lyngby-Taarbæk Kommune sidder teknik- og miljøudvalgsformand Sigurd Agersnap og er noget så frustreret. Han siger til Det Grønne Område om Miljøklagenævnets afgørelse:

"At miljøgodkendelsen er sendt tilbage til ny behandling, kan man ikke andet end at rive sig selv i håret over. Det må efterhånden være meget tydeligt for alle, at Gentofte Kommune ikke har i sinde at give Bakken en seriøs miljøgodkendelse. Det er dybt frustrerende at opleve. Vi burde kunne sætte os sammen og finde en løsning, men lige her er det altså gået helt i hårdknude," siger han og beskriver forløbet sådan her:

"Vi har holdt mere end 40 møder med Gentofte Kommune, og vi må erkende, at der bare ikke er en vilje på borgmesterkontoret i Gentofte til at sikre Bakken ordentlige vilkår," fastslår han kategorisk:

"Bakken er verdens ældste forlystelsespark. Den har ligget her i mere end 400 år, og den har årligt mere end to mio. besøgende. Vi har simpelthen ikke i sinde at gamble med Bakkens overlevelse i Lyngby-Taarbæk, og det, oplever jeg, er kravet fra Gentofte Kommune. Sagen har trukket ud fordi, man på borgmesterkontoret i Gentoftes har valgt at lægge armene over kors og smide skoene op på bordet og sige, at selv om Bakken indenfor de sidste 10 år har halveret støjen, så skal deres åbningstider indskrænkes. Det går simpelthen ikke, hvis Bakken også skal eksistere i fremtiden."

Staten må træde til Sigurd Agersnap kan - som han ser det - ikke få øje på en løsning, så de to kommuner kan blive enige:

"Som det er nu, oplever jeg ikke en interesse fra Gentofte Kommune i at komme frem til en aftale. Vi har et fremragende samarbejde med skoven om at sikre, at Bakken ikke generer Dyrehavens dyr og besøgende, og alle parter omkring skoven var fint tilfredse med den miljøgodkendelse, der lå. Det er man ikke i Gentofte, og det er min opfattelse, at det handler mere om nogle trafikale forhold til Bakken end om selve Bakken," siger han.

I Lyngby-Taarbæk er man ikke villige til at rokke ved de åbningstider, Bakken har nu. Det er det, man går til forhandlingsbordet med. Men man vil møde op og være lydhøre, forsikrer Sigurd Agersnap:

"Vi tager gerne også møde nummer 41 og 42 om sagen, men vi er ikke villige til at lukke Bakken eller til at indskrænke deres åbningstider endnu mere. Det er ikke holdbart for Bakken ikke at kende deres vilkår, og vi er selvfølgelig lydhøre overfor alle forslag, der kan bringe os tættere på en fælles miljøgodkendelse," siger han:

"Handler det om, at man er bekymrede for biltrafikken til Bakken, så synes jeg, at vi skal kigge på, om ikke vi kan indsætte servicebusser eller lignende, som kan gøre, at flere tager den kollektive transport. Det er jeg helt åben overfor."

Og Sigurd Agersnap forstår så udmærket, at man er frustrerede på Bakken, og han håber, at regeringen træder ind, når og hvis de to kommuner ikke kan blive enige:

"Bakken kan ikke fortsætte med at gå rundt med usikkerhed om, hvad de må holde af arrangementer, og hvornår de må have åbent. Derfor håber jeg selvfølgelig, at vi kan blive enige med Gentofte Kommune i denne ombæring, men hvis ikke, at det kan lade sig gøre, mener jeg, at staten må træde ind. Det er ikke særlig smart, at to kommuner skal skændes om det her, og det ville være nærliggende, at miljøministeren og erhversministeren kiggede på at ændre den konstruktion."

Vil påtage sig ansvaret Den ferierende formand teknik- og miljøudvalget i Gentofte Kommune, borgmester Hans Tofts partifælle Karen Riis Kjølbye (K), er - lige som borgmesteren selv - blevet forelagt Sigurd Agersnaps kritik af Gentoftes ageren i sagen om Bakkens miljøgodkendelse.

Og hun skyder direkte tilbage på Sigurd Agersnap. Hun melder hus forbi på Ageresnaps kritik og siger til Det Grønne Område:

"Du angriber Gentofte Kommune. I stedet burde du forholde dig aktivt til, at du igen er blevet underkendt af klagenævnet. Gentofte Kommune har hele tiden haft en interesse i, at der findes en balance mellem hensynet til Bakken og hensynet til naboerne, der bor i Gentofte Kommune og lever med en stigende støj fra forlystelserne," siger hun: "Lyngby-Taarbæk Kommune valgte igen at gå enegang og er nu for anden gang blevet underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Blandt andet påpeger klagenævnet, at Lyngby-Taarbæk Kommune skulle have partshørt naboerne og skulle have sikret, at Bakken havde udarbejdet opdaterede miljøundersøgelser."

Karen Riis Kjølbye siger, at man i Gentofte Kommune vil søge kompromisset i forhandlingerne med Lyngby-Taarbæk Kommune:

"Miljø- og Fødevareklagenævnet har igen pålagt de to kommuner i fællesskab at udarbejde en miljøgodkendelse for Bakken og har fastslået, at Lyngby Taarbæk ikke blot egenhændigt kan tiltage sig retten. Det fælles ansvar vil Gentofte Kommune selvfølgelig påtage sig og i den forbindelse igen gøre en indsats for, at der findes de nødvendige kompromiser mellem Bakken som virksomhed og naboerne."

Taler for sig selv Hos Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk mener formanden, Hans Nielsen, at Miljøklagenævnets afgørelse taler for sig selv. Og han mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune kunne have bedt ministeriet om at overtage sagen.

"Jeg synes, at afgørelsem taler for sig selv. Kommunen overholder ikke Miljøklagenævnets tidligere afgørelse i sagen ved ikke at have behandlet den i samarbejde med Gentofte Kommune," siger han:

"Hvis kommunen ikke mener at kunne samarbejde med Gentofte Kommune om sagen, så kunne kommunen jo bare have anmodet miljø- og fødevareministeren om at overtage sagen, således som loven giver mulighed for."