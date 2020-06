Se billedserie Omgivet af tre modstandere scorer Mohammed Daramy til 2-1. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Send til din ven. X Artiklen: Lyngby tabte i genstarten: Mat stemning på et mennesketomt Fort Knox Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngby tabte i genstarten: Mat stemning på et mennesketomt Fort Knox

Lyngby Boldklub tabte 4-1 til FCK, da Superligaen blev sparket i gang igen. Det bliver dejligt, når publikum vender tilbage.Det Grønne Område var med ved ringside på et tomt Lyngby Stadion.

Det Grønne Område - 02. juni 2020 kl. 14:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en underlig oplevelse at gå til genåbningen af Superligaen mandag aften på Lyngby Stadion.

Der var ingen tilskuere, kun cirka 70 akkrediterede journalister, fotografer, tv-folk, ansatte, scouts og sportschefer fra andre klubber, og hele området var hermetisk lukket.

Ved indgangen til stadion blev man mødt af en official, der skulle tjekke ens navn, inden han med en nøgle åbnede porten ind til anlægget.

"Mange vil prøve at snyde sig ind", som han venligt forklarede, inden han lukkede mig ind i det forjættede land.

Så gik turen rundt om stadion og over på den vestlige tribune, hvor endnu en official tjekkede navnet, åbnede porten, og så var vejen endelig fri til stadion.

Alt er forandret Men intet er, som det var før coronaen. Stadion ligger næsten øde hen, og kun menneskelige papfigurer på tilskuerpladserne giver en illusion om, hvordan der ser ud, når stadion er befolket af mennesker med hud og hår.

Holdene fra Lyngby og FC København lunter på banen fra hvert sit hjørne i larmende stilhed, og vel ankommet sætter udskiftningsspillerne sig op på tilskuerrækkerne.

Så bliver kampen fløjtet i gang, og fra højttalerne brager indspillet tilskuerstøtte ud over banen: "Kom så Lyngby".

Men Lyngby kommer ikke, og det er fra første fløjt FCK - uden de skadede profiler Dame N'Doye, Jonas Wind og Viktor Fischer - der sætter sig på spillet. Især FCK's Pierre Bengtsson er en trussel i venstre side, men anført af Nicolai Geertsen og Frederik Winther i midterforsvaret afviser Lyngby alle angreb. Og da det for alvor brænder på, præsterer Thomas Mikkelsen en super redning, da en modstander slipper alene igennem.

Efter en halv time går den ikke længere. Mohammed Daramy spiller smart Rasmus Falk fri med hælen, og den elegante tekniker sender bolden fladt i mål under Thomas Mikkelsen til 1-0.

Da der fløjtes til pause, trasker Lyngby-spillerne op i Lyngby Boldklubs restaurant, mens FCK-spillerne forsvinder i sponsorloungen. Et skilt på tribunen fortæller, at toiletterne er forbeholdt spillerne, så en lovlydig linjevogter går ud i buskadset for at forrette sin nødtørft.

Kortvarig glæde Anden halvleg forsætter, hvor den første sluttede. FCK sidder tungt på spillet, og både Jens Stage og Pep Biel får chancen for at udbygge føringen.

Men pludselig slår Lyngby kontra. Emil Nielsen bliver spillet helt fri, men FCK's svenske landsholdsmålmand, Karl-Johan Johnsson, blokerer afslutningen.

Siden har Frederik Winther et godt langskud, men der sker først noget, da Gustav Marcussen bliver sendt på banen i stedet for en anonym Rezan Corlu. Marcussen er god til at skabe overtalssituationer med sine skarpe driblinger, og det er netop det, der sker, da han i det 70. minut trækker på tværs og afslutter med at aflevere til indskiftede Magnus Warming, der tager et hurtigt træk og afslutter med at sparke bolden i kassen til 1-1.

Da gjaldede Ståle Solbakkens uforståelige forbandelser tydeligt over det ellers tavse Lyngby Stadion.

Desværre varer glæden kun to minutter. Et hurtigt gennemspillet angreb ender med, at Mohammed Daramy scorer til 2-1, og det bliver 3-1, da Thomas Mikkelsen kommer for sent ud af sit mål og begår straffespark, som Pep Biel banker i nettet.

Nedturen bliver total for Lyngbys målmand, da han lader et langskud smutte ind til slutresultatet 4-1 til FCK.