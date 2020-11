Eleverne vil undervejs i showet ?I sandhedens tjeneste? arbejde tæt sammen med DR Nyheders vært Erkan Özden og digital journalist Annika Wetterling. Det hele kommer til at foregå digitalt. Foto: Jane Kirstine Lausten/DR

Lyngby-skoler med i DR's virtuelle nyhedsshow

'I sandhedens tjeneste' er et undervisningstilbud til alle 8-9.-klasser, hvor der blandt andet bliver sat fokus på kildekritik, nyhedsformidling og adfærd på sociale medier - og som ruster de unge til den digital nyhedsverden.

Er det falske nyheder?

Som medieforbruger er der nok at holde styr på, når man bliver bombarderet med informationer. For er en nyhed bekræftet, er den falsk, er det bare satire, eller er det en kilde, der har en helt særlig interesse i, at en nyhed bliver spredt?