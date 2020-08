Lyngby ramt af skybrud: "Der flød en bil rundt i vandet i viadukten"

Alligevel kom der i løbet af døgnet regn nok til at dække kommunen med 12,7 millimeter regnvand. Det var nok til at holde Beredskab Øst beskæftiget i et par timer.

"Det var særligt i Virum der var brug for os," fortæller beredskabsdirektør Rasmus Storgaard Petersen, "fra lidt i tre om eftermiddagen blev vi kaldt ud til oversvømmelser fem gange inden for halvanden time."

Som det også kan ses på billedet var det ikke mindst bilisterne i byen, der var i fare for at få våde fødder i regnvejret.

"På Frederiksdalsvej i viadukten ved stationen flød en bil rundt i vandet og også viadukten under banen på Virumvej var oversvømmet. Vi klarede det ved at løfte dækslerne og give vandt mulighed for at løbe fra. Det er ikke usædvanligt, at når der kommer så meget vand på en gang bliver der skyllet blade og andet nedfald med som sætter sig fast i ristene og stopper dem til. Desuden er regnvandsrørene ikke ubegrænset store, så det tager lidt tid, når der kommer så meget vand," fortæller beredskabsdirektøren.