Lyngby øjnede en sejr, men kampen vendte på fire minutter

Lyngby kom foran 1-0 mod FC Nordsjælland, men så ramlede korthuset, da et sprudlende hjemmehold gav opvisning efter pausen.

29. september 2020 Af Mikael Østergaard

Man følte med Lyngby-spillerne, da de forlod Right to Dream Park med et nederlag på 1-4 til FC Nordsjælland.

Fem minutter før pausen scorede Kasper Jørgensen til 1-0, efter at han først havde headet et indlæg på FC Nordsjællands målmand, Peter Vindahl, og derefter var først over riposten og sendte bolden i mål. Men var den i mål? Jo, et tjek på WAR viste tydeligt, at bolden var over stregen, og så var Lyngby stik imod spil og chancer foran 1-0.

Og det kunne være blevet til både 2-0 og 3-0, men evigt uheldige Emil Nielsen fik ikke ordentligt træf på bolden.

Det ville heller ikke have været retfærdigt, for kun to klasseredninger af Thomas Mikkelsen i kampens start holdt Lyngby inde i kampen. Og da han blev passeret, trådte Kasper Jørgensen til med en akrobatisk redning på målstregen. Halvlegens største chance tilfaldt dog FC Nordsjællands Atanga, der helt fri og med et tomt mål foran sig sendte en frispilning forbi mål.

Vendte på fire minutter Hjemmeholdet fortsatte dominansen efter pausen, og på få minutter var Lyngbys føring vendt til 2-1 til FC Nordsjælland.

Først udlignede Ulrik Jensen med en behersket inderside efter hjørnespark, og fire minutter senere gjorde kampens store oplevelse, Kamadeen Sulemana, det til 2-1 efter et forsvarskiks af salgsaktuelle Frederik Winther.

Lyngby kæmpede ufortrødent videre og fik en god chance til Frederik Gytkjær efter 74 minutter, men herefter var det ren opvisning af hjemmeholdet.

Det blev 3-1 efter super opspil, hvor indskiftede Mikkel Rygaard serverede bolden for fødderne af Magnus Kofoed, der nemt kunne udplacere Thomas Mikkelsen, og Kamadeen Sulemana sluttede en stor aften af med at kanonere bolden op i det fjerneste målhjørne uden chance for Thomas Mikkelsen.

Det er bestemt ingen skam at tabe til FC Nordsjælland, når det unge talenthold er i sprudlende humør, og det var de mandag aften. Lyngby kæmpede for sin chance, og med lidt mere held i sprøjten kunne det være gået den anden vej.

Stor kamp af Mathias Hebo og Frederik Jørgensen, god indsats af Rasmus Thellufsen og løfterig debut af lejesvenden fra FC Midtjylland, Victor Torp. Til gengæld var André Riel totalt anonym, og Emil Nielsen kan stadig ikke finde vej til nettet. Der kan ikke være tvivl om, at Lyngby er på jagt efter en angriber, inden transfervinduet lukker.